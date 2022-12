“No estuvo ningún senador”: Ángel Valencia responde a Marta Herrera sobre supuesta cena con personeros UDI

Tras el rechazo a su candidatura a la Fiscalía Nacional, Marta Herrera realizó polémicas declaraciones en entrevista con CNN Chile. Además de asegurar que Hernán Larraín había pedido al Ministerio Público suspender de manera condicional la investigación contra Iván Moreira en el marco del caso Penta, también habló de una supuesta cena en la que habrían estado presentes personeros de la UDI.

Sobre esto último, Herrera relató que el abogado Ángel Valencia, que figuraba en la quina de candidatos de la Corte Suprema, estuvo en esa comida “con gente vinculada al mundo” de la colectividad gremialista.

“Tenía algunos contactos, más bien intermediarios de senadores que me iban a apoyar, y lo que era bastante público del senador que asumió como vocero de la bancada de la UDI, es que simplemente no me iban a escuchar, porque ellos ya tenían tomada su decisión”, comentó en la entrevista.

Luego, afirmó que “supe de una comida con el candidato Valencia con gente vinculada al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles“. Además, aseveró que se realizó “el día de mi nominación” y que contó con la participación de “Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior, estaba el señor Valencia y otras personas”.

La respuesta de Valencia

A través de una breve declaración, Ángel Valencia respondió a la declaración de Marta Herrera sobre la supuesta cena. “El 14 de diciembre pasado hubo una comida de los profesores de la Universidad San Sebastián, en la casa del decano, para celebrar la certificación por los seis años de la carrera de Derecho y el fin de año de académico”, comenzó diciendo.

Cabe señalar que, según informa el sitio web de la Universidad San Sebastián, Andrés Chadwick es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la mencionada casa de estudios.

Valencia remarcó que “fui invitado en mi calidad de profesor de planta, en las cátedras de Derecho Penal e Inteligencia Artificial”. Finalmente, aseguró que “en la cena no estuvo presente ningún senador, de ningún partido político, solo profesores de esa casa de estudios”.