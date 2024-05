“No he dejado de pensar lo frágil que es la vida”: Querida actriz de Mega sufre por grave estado de su pequeño hijo

Constanza Mackenna vive horas terribles. Y es que su hijo Teo permanece hospitalizado debido a una grave urgencia.

La actriz de Mega se mantiene a la espera de la evolución de su retoño, información con la que alertó a sus fanáticos la mañana del sábado.

“Ha sido un aterrizaje forzoso la vuelta de vacaciones, pero mi chico guerrero ha sabido dar la pelea”, dijo en una historia que generó gran inquietud.

Es que el menor de edad se habría agravado de un momento a otro, situación que llevó a la rubia a ingresarlo en un recinto asistencial.

Constanza Mackenna y el estado de su hijo

Frente a la preocupación que se generó, la protagonista de Generación 98 reveló a Página 7 que su pequeño “está con una bronconeumonía severa, pero no sabemos qué virus fue el que lo produjo”.

“En sus exámenes salieron los seis virus más típicos que se identifican, todos negativos... él está mejor, hoy lo trasladaron de la UCI a la UTI, así que hay avances positivos”, complementó.

La blonda indicó que “me he tratado de mantener fuerte y positiva, pero cuando supimos que si no reaccionaba al tratamiento, iban a tener que intubarlo, me quebré por completo”.

Y que “es muy duro ver a un hijo pasarlo mal y no poder hacer nada. Tener que entregarlo a otras manos para que lo ayuden a mejorar para mí es muy frustrante”.

Finalmente, la actriz de Mega señaló que “estoy agotada. Han sido días de muchas emociones. Agradezco poder tener a mi hijo en buenas manos y en los que no he dejado de pensar lo frágil que es la vida. En solo un segundo todo puede cambiar por completo”.