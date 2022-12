Diputados UDI critican proyecto de expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas: “Es darle un beneficio a los narcotraficantes”

Durante este martes, un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), criticaron el proyecto de ley del Gobierno que busca restablecer la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas.

El pasado 24 de noviembre, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara despachó a la Sala dicha iniciativa que tiene por objetivo modificar la Ley 18.216, y así facilitar la expulsión para los extranjeros condenados por delitos vinculados a dicha ley.

La critica de diputados UDI

Bajo ese contexto, el diputado UDI, Juan Antonio Coloma expuso: “Pocos días atrás, el Presidente Boric dijo, ‘o se regularizan o se van’ y cuando presentan el proyecto de ley lo que hacen es darle un beneficio a los narcotraficantes”.

“Los únicos que se benefician con la Ley de Expulsiones son los narcotraficantes”, reafirmó.

En esa línea, el diputado Coloma apuntó que “mientras el Gobierno del Presidente Boric dice una cosa, hace otra. Con los migrantes ilegales nada, con los condenados por narcotráfico el beneficio de la expulsión para que vuelvan a su países”.

“Uno se pregunta dónde están las prioridades del Gobierno, donde está la posibilidad de resguardar las fronteras, donde está la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, añadió el gremialista.

“Perro que ladra muerde”

En ese sentido, el diputado Jorge Alessandri complementó: “A propósito del ejemplo que ponía el Presidente, ‘los vamos a perseguir como perros’, la señal hoy es que perro que ladra muerde. O sea, te amenazo muy fuerte, pero si es que te pillo te devuelvo a tu país”,

“Posibilidad que pillen a un narco traficando, 2% (…) si te pillo te devuelvo, perro que ladra no muerde”, agregó.

De esa forma, el diputado Alessandri explicó que el proyecto dice que “el narcotraficante tiene que haber cumplido 610 días de condena y los vamos a poder devolver. Va a ser rentable traficar, porque la ganancia es tan grande y la condena es tan corta, que cuando el narco hace su evolución de negocio dice: hay un 2% de posibilidad que me pillen y si me pillan me devuelven”.

“Este proyecto está bien intencionado, pero no tiene las herramientas para obligar que en el país donde se devuelve al narco lo haga cumplir la condena. Nada te dice que va a estar en la calle e intente volver a Chile por un paso irregular”, cerró el parlamentario UDI.