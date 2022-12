Fuad Chahin renuncia a la Democracia Cristiana: “Hoy día es un lugar insoportable para militar”

Continúa el éxodo desde la Democracia Cristina. A las figuras de Matías Walker, Ximena Rincón, Claudio Orrego y la diputada Joanna Pérez, se suma el expresidente de la colectividad, Fuad Chahin.

El ex convencional, señaló en entrevista con la Tercera, que “ya no soy militante del partido. Renuncié el 1 de diciembre, el día de mi cumpleaños. Era el momento de iniciar un nuevo ciclo personal y político con la vuelta al sol que representa el cumpleaños”.

Chahin dijo de su ex partido que “No solo hay un error en la línea política, sino que hay una parte de su dirigencia nacional e intermedia, que lo único que quiere es que el partido vuelva al Estado, para ocupar espacios dentro de la administración del Estado y que harían cualquier cosa, destruir a cualquier persona, pasar por encima de las normas de convivencia interna para lograr ese objetivo. El partido es un lugar insoportable para militar“.

El ex falangista fue suspendido de su militancia en noviembre por el Tribunal Supremo de la colectividad; esto, por apoyar la opción del Rechazo en el plebiscito de salida, asegurado que: “A mí se me privó el derecho de participar en la última junta como miembro y candidato, de manera injusta”.

“Un presidente pusilánime”

Sobre el nuevo presidente de la DC, Alberto Undurraga, dijo que “algunos teníamos la expectativa de que Alberto (Undurraga) hiciera algo distinto, pero en lugar de corregir y rectificar, ha profundizado una actitud que nos ha llevado a este quiebre“.

Sobre las personas con quien tuvo cercanía política y que no quieren dejar el partido, Chahin les dijo que “Yo creo que no están las condiciones. Esto va a seguir, porque el tribunal supremo, la secretaría general están en manos de personas que, lamentablemente -la mayoría, no todos-, son personas que no tienen límites en su forma de actuar. Con un presidente pusilánime, no veo que las cosas puedan cambiar. Creo que la esperanza de algunos es más bien una ilusión“.