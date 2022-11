“Si siguen dando este tipo de espectáculos, las cosas no van a resultar muy bien”: la advertencia del CPLT por caso bencinas en el Congreso

El presidente del Consejo Para La Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, se refirió, este martes, a las últimas investigaciones hechas por el Centro de Investigación Periodística CIPER, que muestran cómo familiares y desconocidos usan la tarjeta para traslación (gastos de combustibles) de diputados y senadores.

“Si los hechos que se denuncian son ciertos, estamos ante una situación gravísima. En muchas partes del mundo las autoridades pierden su puesto por situaciones como esta. Además, estamos en una época de austeridad, tenemos que dar el ejemplo”, comenzó diciendo Leturia.

En la misma línea, el abogado planteó que “todos los recursos públicos tienen que ir a la gente que necesita, no a bolsillos particulares”. Luego, puso en contexto la revelación: “Hay dos cosas que hay que decir: el Congreso nacional no puede seguirse controlando solo, nadie es buen fiscalizador de sí mismo. El CPLT no puede entrar a las actividades del Congreso. Y segundo: estamos en una época constituyente y una de las posibilidades es que el propio Congreso sea el encargado de redactar una nueva Constitución”.

“Si perdemos la confianza en quiénes lo componen, si siguen dando este tipo de espectáculos, la verdad es que las cosas no van a resultar muy bien”, cerró.

La defensa de Chahuán

En un comunicado de prensa, el senador y timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, señaló que la investigación contiene detalles “inexactos”: “Las oportunidades en que terceros cargaron bencina en mi vehículo, el combustible siempre ha sido usado para el trabajo territorial y para los desplazamientos de mis equipos. Quiero ser muy categórico en señalar que la bencina entregada por el Congreso Nacional siempre la he usado en el ejercicio de mi cargo”.

“Lamentablemente, el artículo siembra dudas sobre ello, en circunstancias que en 16 años de trabajo parlamentario siempre he actuado correctamente y apegado a la ley”, cerró el parlamentario.