El Senado decidió aprobar una duodécima prórroga al Estado de Excepción en la Macrozona Sur

Con 34 votos a favor, el Congreso aprobó cerca de las 21:00 horas de este miércoles una nueva prórroga el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

Esta medida corresponde al duodécimo aplazamiento solicitada por La Moneda al Parlamento, la que fue respaldada por el Senado con solo un voto en contra, correspondiente a la senadora Fabiola Campillai.

Horas antes, la Cámara Baja había tomado la misma determinación, instancia donde se hizo presente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el fin de defender otra prórroga por 15 días más.

En la Cámara de Diputados, la medida fue adoptada con 96 votos a favor, 20 en contra y cinco abstenciones.

Recordar que el estado de emergencia, el cual permite el despliegue de las Fuerzas Armadas, fue decretado el 16 de mayo por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

La undécima prorroga que vence el domingo 27 de noviembre, se extenderá por otros 15 días, hasta el 12 de diciembre.

Palabras del ministro Monsalve

Después de su participación, el ministro Monsalve aseguró que “esperamos que se aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”, expresó y agregó que “nos parece que es una herramienta necesaria”.

En esa línea, el jefe de Interior añadió que en el Gobierno utilizarán todas las herramientas que el Estado de Derecho concede, para “garantizar mayores condiciones de seguridad a todas las personas que viven en la Macrozona Sur”.

Finalmente, Monsalve cerró diciendo que “tenemos una convicción en ese aspecto y quiero decir que las convicciones no son contradictorias. El gobierno ha tenido la capacidad no solo de decretar estado de excepción, no solo de fortalecer las capacidades de la policía, también de modificar la estrategia en la cual se despliegan los estados de excepción, para darle más eficacia al derecho a la seguridad pública”.