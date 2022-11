Rodrigo Espinoza, director de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, conversó con La Prueba de ADN bajo el marco del aniversario de la firma del ‘Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución’.

Han pasado tres años desde que se llegó a ese consenso que ha marcado la discusión y rumbo de la política nacional en el último tiempo. Es por eso que resulta importante analizar cómo está la situación hoy en día y cómo se ha avanzado.

Según el experto, “nos encontramos en un escenario completamente distinto al proyectado“, apelando a que se intentaba “dar forma a nuestro primer proceso constituyente definido de manera democrática”.

“El proceso tenía como finalidad sentar las bases; por un lado, darle causa institucional a la crisis de representación en la cual no encontrábamos. Y, por otro lado, darle un balón de oxígeno al Gobierno de Sebastián Piñera”.

“Hay que recordar que las protestas de ese día -15 de noviembre del 2019- y también de esa noche, se caracterizaron por un elevado nivel de violencia. Incluso se llegó a pensar la posibilidad real de que el Gobierno, en caso extremo, abandonara La Moneda“.

A pesar de todo esto, Espinoza enfatizó en que el acuerdo “permitió una salida institucional que aseguró la continuidad del Gobierno”, declarando que se “hubiera dado una mala señal al mundo de que en Chile también los mandatos presidenciales se interrumpen de manera prematura”.

Pero lo cierto es que todo lo sucedido marcaba las líneas a seguir, teniendo en cuenta que no garantizaba los resultados. En este sentido, Rodrigo puntualizó que “ahora nos encontramos en la incertidumbre de un proceso que fracasó“.

“Nos encontramos en un escenario histórico, a nivel global, siendo una democracia que está negociando para pasar por un tercer proceso constituyente en menos de tres años”.

Panorama a futuro

El especialista reconoce que “el escenario es bastante incierto, pero también con algunas definiciones por parte de los partidos políticos. Creo que el control, nuevamente, está de su lado“.

De todas formas, aclara que “el fracaso del proceso no es per se algo malo. Era parte de las opciones y eso se legitima democráticamente. La propuesta no dejó satisfecha a la gran mayoría de la población, y eso está bien”.

Aun así, hace hincapié en que “finalmente, esto hace retornar la definición de lo que se viene en mano de los políticos. Eso es bastante curioso”, señaló, explicando que “la opinión pública sigue viendo a los partidos políticos como parte del problema y no como la solución“.

“Ahora, el tema está en los plazos. Se había dicho en un principio que esto se iba a resolver en octubre (…) esto está avanzando lento, pero van a tener que agilizarse las discusiones”, comentó Espinoza haciendo referencia a lo problemático que puede ser establecer los tiempos.

“La expectativa está en que sea en marzo, abril… pero básicamente, el cronograma legislativo no acompaña mucho la posibilidad para que una elección -de representantes- ocurra dentro de esas fechas”.

¿Cómo se ve el proceso constituyente hoy en día?

Rodrigo reconoce que “el proceso ha perdido fuerza” y se viven ánimos muy diferentes a los que había antes en torno al tema. Asimismo, apunta a lo que ocurrió con la propuesta rechazada que, bajo su apreciación, desencantó a la población.

Pero no solo en lo que respecta al contenido del borrador, sino que también pone el ojo en “el trabajo de los constituyentes y las formas de algunos grupos de convencionales”.

“Al final de cuentas, a eso se le suma el estrés institucional que implica hacer un nuevo llamado, por ejemplo, a elecciones, el tema de las expectativas depositadas en el trabajo que haría el futuro órgano“.

Por otra parte, el experto indicó que esto “se cruza con una eventual crisis económica (…) además del tema de la seguridad“. “Los énfasis están puestos más bien en la política contingente, que en la política de largo plazo”, finalizó.