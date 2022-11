Diputado Republicano habla de “supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos” y desata fuerte discusión en la Cámara

Durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputadas y Diputados, la intervención del parlamentario Republicano, Cristián Araya, desató una fuerte discusión en el hemiciclo, luego de poner en duda la búsqueda de detenidos desaparecidos, víctimas de la dictadura milita de Augusto Pinochet.

En su intervención, Araya cuestionó los montos asignados a Derechos Humanos, señalando a “supuestas víctimas del Estallido Delictual” o la “supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos”.

Además, tildó al Museo de la Memoria, como el Museo de “algunos” y criticó los montos asignados en 2023 para el INDH, asegurando que “con $14 mil millones, $16 mil millones para pensiones de gracia para las supuestas víctimas del ‘estallido delictual’, $2.079 millones para el Museo de la Memoria de algunos (…) $900 millones para una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos”.

“Harta plata para los camaradas, colegas, compañeros, socios, adeptos, afiliados, primos, tíos, sobrinos y pololas, para los amigues, para eso abundan los millones, pero para los temas importantes para la seguridad de los chilenos no hay recursos“, dijo el miembro del Partido Republicano.

Esto desató una fuerte discusión dentro de la Cámara, provocando que Vlado Mirosevic interviniera desde la testera. “Le quiero pedir a usted y a todos los miembros de esta sala, que, por favor, nos tratemos con respeto, sobretodo en asuntos tan sensibles de nuestra historia”, dijo el presidente de la Cámara.

Luego de esto, las diputadas Lorena Pizarro y Carmen Hertz increparon en su puesto a Araya, lo que luego fue sumando más representantes, creando una escena poco digna del Congreso Nacional.

Tras finalizada la votación, y aprobado el proyecto en general, un grupo de diputados, que incluida a Hertz y Pizarro, realizaron un punto de prensa para repudiar los dichos de Araya, donde señalaron que “no podemos permitir que un sector lleno de discurso de odio, negacionista, instale esa lógica (…) Cada vez que quieran desvirtuar la verdad, cada vez que su discurso de odio se ponga en el centro, los vamos a enfrentar“, dijo Lorena Pizarro.

“La miseria humana de Cristian Araya no debe tener cabida en un espacio democrático. No permitiremos tanta impunidad”, escribió la diputada al compartir su intervención con la prensa.

Que nadie lo dude: ante el negacionismo, ante el fascismo de la bancada republicana no nos cruzaremos de brazos. La miseria humana de Cristian Araya no debe tener cabida en un espacio democrático. No permitiremos tanta impunidad. pic.twitter.com/yYFpZ09Zsr

— Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) November 14, 2022