La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, ha sido sindicada como clave en las negociaciones que permitieron que el diputado oficialista Vlado Mirosevic se hiciera con la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Cuando se supo del resultado, Uriarte no escondió su entusiasmo. Por lo mismo, aseguró que “en una siguiente oportunidad, voy a tener, en un caso análogo, una actitud más moderada respecto de las situaciones que me provoquen alegría o satisfacción”.

Así lo señaló en una entrevista al matutino La Tercera publicada este domingo. Pero yendo al fondo de su trabajo, analizó: “Fíjense que la elección de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara se produce al día siguiente del cónclave de las fuerzas oficialistas. Y ese cónclave confirmó y ratificó que las dos coaliciones y todos los partidos que la componen, reiteran y fortalecen el vínculo de unidad para apoyar sin ningún tipo de restricción ni condición, el gobierno del Presidente Boric. Por lo tanto, no hay elemento alguno que permite inferir que hay una fragilidad o una debilidad”.

Mirando hacia la otra vereda (los votos de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente), reveló: “Tenemos una expectativa que permanezcan en este acuerdo, porque van a estar en una situación de presencia en comisiones”.

Oposición

Una de las imágenes que marcaron el arribo de la ministra Uriarte al gabinete fue el abrazo con que el presidente de Renovación Nacional, el senador Sabas Chahuan, la recibió en el Congreso. Consultada sobre el estado de la actual oposición, dijo: “Tengo la impresión de que es posible tener un diálogo, un diálogo de buena fe y buscando el beneficio para los chilenos con esta oposición. Y lo digo porque han estado acompañando estas dos semanas la discusión del primer presupuesto del Presidente Boric. Y observo un ánimo, una conducta que en definitiva va avanzando en los temas que le interesan a todas las personas”.

“He visto un ánimo colaborativo y no obstruccionista en esta oposición. He visto un ánimo muy colaborativo en La Araucanía, y creo que se está desarrollando un diálogo de buena forma tanto con la tributaria como con la reforma de pensiones. Hemos aprobado entre tanto la Ley de robo de madera, hemos tenido la discusión del salario mínimo y la semana pasada se aprobó el posnatal de emergencia. Es decir, van pasando muchas cosas positivas que nos llevan a pensar que estamos frente a una oposición que, naturalmente, hace su punto; no digo con esto que sea todo fácil y sea sencillo, sino que apunto a que realizan su tarea como oposición que son, pero no con un ánimo de obstrucción”, agregó.

Araucanía y terrorismo

Durante su visita en La Araucanía, el Presidente Gabriel Boric aseguró que algunos hechos ocurridos allá pueden ser calificados como atentados terroristas, algo que Uriarte comparte “un cien por ciento”: “Creo que son conductas que deben ser perseguidas criminalmente (usando el caso en el molino Grollmus como ejemplo), y que deben ser separadas totalmente, con toda nitidez, de las comunidades mapuche con las cuales nosotros estamos teniendo diálogo. En el Plan de Buen Vivir llevamos 165 diálogos con igual número de comunidades”.

El viernes, el propio Mandatario contó que se creará una “Comisión por la Paz y el Entendimiento en La Araucanía”. Uriarte detalló que se conformará en marzo de 2023, con “personas que tengan proximidad respecto del conflicto propiamente tal o que tengan cierta expertise que facilite el análisis de las circunstancias y que permitan contestar a la pregunta qué, cómo y cuándo. Sus miembros no deben ser objeto de cuestionamiento”.

¿Considerará en la mesa a aquellas agrupaciones radicales? “El punto es que nosotros hicimos una definición. Nosotros vamos a dialogar, por supuesto, con el pueblo mapuche, pero con aquel pueblo mapuche que quiera dialogar con nosotros, en primer término y en segundo término, que quiera la paz”, respondió.

Nueva Constitución

Sobre el nuevo proceso constituyente, la ministra de la Segpres marcó una distancia, quizás distinta a la del proceso anterior: “Nosotros no vamos a emitir opinión sobre las resoluciones que vaya tomando la Convención. Acompañamos el proceso porque nos interesa, no somos indiferentes. Queremos una nueva Constitución, pero no nos vamos a pronunciar sobre la fórmula, etc. Se establecieron ciertos bordes y nosotros vamos tomando como un avance todo aquello en lo que se va logrando en un acuerdo”.

“Si las fuerzas políticas en medio de su conversación política toman decisiones que habiliten el proceso constituyente, nosotros como gobierno que hemos estado acompañando este proceso, seguiremos acompañando el proceso hasta su total conclusión”, puntualizó.