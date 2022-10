Este martes, desde el Congreso, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, se refirió a la discusión que se ha instalado en el Parlamento respecto a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas y señaló que el Gobierno la sigue muy de cerca.

Recordemos que polémica ha causado quién será él o la sucesora de Raúl Soto como titular de la Corporación, luego que diversas fuerzas políticas, como por ejemplo el Partido de la Gente (PDG), pusieran en duda el acuerdo administrativo logrado por los partidos políticos al inicio de este periodo legislativo.

Este último establece que la presidencia de la Cámara deberá ser asumida por un parlamentario de cada partido cada ocho meses, siendo la diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola quien sigue en la lista, tras la renuncia de Soto.

¿Qué dijo la ministra?

Al respecto, la ministra Uriarte señaló: “Para el Ejecutivo lo que ocurre respecto del pacto administrativo, quien presida la Cámara, quien presida las distintas comisiones, tanto en la Cámara como en el Senado, es una tema que nos interesa y que seguimos muy de cerca, porque evidentemente tiene repercusiones respecto de nuestra tarea legislativa”.

En esa línea, la titular de la Segpres aseguró: “Permanente, no solo ahora, estoy en conversación con absolutamente todas las fuerzas políticas, no en el ánimo de intervenir, porque este es otro poder del Estado y lo tengo claro, lo que se trata de hacer es un diálogo democrático, cívico, amable, con cercanía y eso no implica interferencia”.

“Mantengo conversación con todas las bancadas, que no les extrañe que me vean conversando con distintos integrantes de este Parlamento, porque es lo que hecho, lo que estoy haciendo y lo que seguiré haciendo, porque esa es mi tarea”, agregó la secretaria de Estado.

Asimismo, la ministra Uriarte se refirió a la postura del PDG, quien incluso pidió un “enroque” para asumir la presidencia antes que Cariola, ya que de acuerdo al pacto, ellos se encuentran en cuarta posición para asumir la titularidad de la Corporación.

“Si ellos tienen alguna postura en particular o alguna decisión respecto a la forma en que perciben su composición al interior de la Cámara, naturalmente deberán contrastar con otras fuerzas política y ver qué tipo de espacio hay para aquello”, señaló.

La molestia del Gobierno

Aprovechando la instancia, la titular de la Segpres comentó el proyecto de resolución presentados por diputados UDI, por medio del cual buscan respaldar a Sergio Micco, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quien enfrenta querellas en su contra por su rol en el estallido social del 18 de octubre.

En dicha iniciativa, los parlamentario gremialista indican que la salida de Micco fue impulsada “por seis de los once consejeros que integran el INDH, los que además, coincidentemente, cuentan con el apoyo del actual Gobierno”, por lo que se recalcan que esto da “cuenta de una burda operación política orquestada desde el propio Ejecutivo”.

Bajo ese contexto, la ministra Uriarte respondió: “Conocí el proyecto y lo primero que quiero señalar es que permanentemente he tenido conversaciones con el presidente de la UDI, el senador Macaya, y siempre hemos coincidido en algo que nos parece esencial: el respeto a la investidura de las autoridades”.

“Lamento haber tenido que constatar que diputados UDI han redactado un proyecto de acuerdo en términos irrespetuosos del Gobierno y del Presidente de la República, atribuyendo no solo intenciones, sino actuaciones respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que es autónomo, que tiene su propia vida y mecanismos de designaciones de consejeros”, manifestó la autoridad del Ejecutivo.

“La instrumentalización de una persona”

En ese sentido, Ana Lya Uriarte aseguró que desde el Gobierno no han intervenido en el INDH, “salvo en aquello que corresponde hacer al Ejecutivo, nada más”.

“Nos parece muy lamentable que se instrumentalice la figura de una persona que en los personal valoro y respeto profundamente, como es Sergio Micco. En los años 80, en plena dictadura, fue un gran luchador por el respeto de los derechos humanos, teniendo actitudes de infinita valentía y coherencia en su actuar”, sostuvo la titular de la Segpres.

“Es un muy mal precedente que para efectos de realizar una acción de contenido político, partidista, al interior del Congreso, se falte el respeto al Presidente y se utilice la figura de una persona respetable como es Sergio Micco”, cerró la ministra Uriarte.