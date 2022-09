Ana Lya Uriarte y discusión por TPP11: “Si se vota y se aprueba, el tratado será ratificado como corresponde por el Presidente”

Durante esta jornada, el Congreso discutirá y votará el proyecto de Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), iniciativa que ha generado desencuentros en el oficialismo.

Desde Apruebo Dignidad buscan aplazar la votación, mientras que Socialismo Democrática se ha mostrado abiertamente a favor de aprobar esta medida.

Sobre este tema se refirió la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “el Gobierno se hace cargo de su responsabilidad internacional, los compromisos y la manera de cumplirlos. Nosotros como país negociamos un tratado, que es el TPP11, y el Presidente lo ha dicho claramente, esta medida no está en el programa”.

En ello, la ministra indicó que como el TPP11 no está en el programa, “sería injusto hoy pedir a las fuerzas políticas que sostienen al Gobierno que estuvieran en una u otra posición, cuando ese tema no está en el programa”.

“El Senado ha determinado que hoy se conozca el TPP11, y ahí estaremos durante la votación. Si hay uno o más senadores que hacen uso de sus facultades con uso del reglamento, eso es un tema que cabe dentro de lo que es las posibilidades legítimas, pero nosotros como Gobierno estamos en la sala para seguir el proceso“, agregó.

En esa línea, Ana Lya Uriarte fue tajante en afirmar que “si se vota y se aprueba, el tratado será ratificado como corresponde por el Presidente”.

Además, detalló que independiente el resultado en la Cámara Alta, “seguiremos tramitando las side letters para así tener un mecanismo de resolución de controversias distinto al que provee el TPP11″.