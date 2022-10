Este domingo el excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi arremetió contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y criticó su atención al proceso constitucional.

“Creo que el Gobierno no entendió que perdió. Hay arrogancia, en particular del Presidente. No solamente perdió, sino que está haciendo una muy mala gestión”, afirmó el ingeniero comercial en conversación con La Tercera.

“Estamos dejando de lado lo que pasa en La Araucanía, por ejemplo. Lo que estoy viendo es que por el orgullo de que salga la firma del Presidente Boric- como el mismo senador Macaya dice- en una nueva Constitución se pierden las prioridades de la gente”, agregó uno de los creadores del PDG.

En esa línea, Franco afirmó: “Yo prefiero que (el Gobierno) me arregle el narcoterrorismo que hay en el sur, la violencia y el descalabro económico que se viene y que se está viviendo en Chile antes que la discusión constitucional. Ya quedó demostrado que no pueden hacer dos cosas a la vez: que se dedique a solucionar el aspecto económico, la violencia y se haga una reflexión de verdad con respecto a la Constitución”.

“Si ya se bajó el quórum de 2/3 a 4/7, por qué no avanzamos en lo que ya tenemos acuerdo. Esta idea de hacer megaproyectos que al final quedan en nada… Hablemos de las prioridades. No podemos estar pensando en las vacaciones si no tienes plata para el almuerzo”, complementó.

“No son capaces”

En ese sentido, Parisi apuntó que el Ejecutivo “demostró que no son capaces” de llevar el trabajo del Gobierno y al mismo tiempo las conversaciones constitucionales.

“Ese es mi problema. Hay gente que lo puede hacer, pero lo que he visto es que el Gobierno no es capaz de hacer dos cosas. Y cuando hace más de dos cosas, las hace todas mal. Ese es mi problema. No veo un interlocutor válido en el Gobierno, no lo veo”, dijo.

Consultado sobre qué hubiera esperado que se hiciera el Ejecutivo tras la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre, Parisi manifestó: “Primero, haber hecho los cambios de verdad, no hacer los cambios de sillitas musicales. Y segundo, decir ‘mire, dejemos para otro momento la discusión de la Constitución’.

“Lo que está pasando respecto de la violencia es insoportable en Chile. No está entendiendo el mensaje. ¡Por favor!, mire: esta discusión lo único que está haciendo es hacer retroceder Chile en todos los ámbitos. Yo lo que esperaba realmente es que Boric se bacheletizara”, añadió.