Gastón Saavedra y dichos sobre violencia sexual en 18-O: “Es necesario que la institucionalidad pública, desde el Presidente hacia abajo, tengamos una opinión coherente”

Este jueves, ADN Hoy conversó con el senador del Partido Socialista y presidente de la comisión de Derechos Humanos, Gastón Saavedra, quien se refirió a los dichos del Presidente Gabriel Boric, respecto a la violencia sexual ejercida por agentes del Estado en el estallido social del 18 de octubre del 2019.

“Nosotros tenemos bastante materias en curso por llevar adelante, pero surge la coyuntura y las palabras del Presidente, que es un tema que en su minuto, la próxima semana —porque esto pasó cuando ya habíamos tenido sesión— vamos a tener que pedir alguna aclaración respecto de lo que se manifestó, que es la violación a los derechos humanos y situaciones que deberían estarse investigando”, expresó el parlamentario.

A raíz de las críticas de la oposición, que señalaron que los dichos del Jefe de Estado no procedían debido a que no existen condenas, el senador socialista expresó: “Se hace necesario que la institucionalidad pública, desde el Presidente hacia abajo, tengamos una opinión coherente respecto de situaciones que se manifiestan, que si no están siendo investigadas, no han existido, porque si insistimos en verdades según nuestro parecer, siempre vamos a vivir convulsionados”.

Las 40 horas

Pasando a otro punto, Gastón Saavedra, en su calidad de integrante de la comisión del Trabajo, analizó la aprobación en la instancia, del artículo que establece el cambio de la jornada laboral de 45 a 40 horas y respondió a las críticas que indican que esta modificación lo pagan los trabajadores.

“Esta es una vieja discusión en el país, tenemos 45 horas hoy y siempre se discute que trabajamos mucho con baja productividad y cuando se analizan indicadores internacionales o de otros países, que han alcanzado niveles superiores de jornada de trabajo más humanizadas, la verdad que con menos horas hay una mejor productividad, pero también hay una mejor distribución del ingreso”, expresó el senador.

“Siempre uno va a encontrar estructuración de discursos que el costo lo paga el trabajador, pero nunca se incluyen los beneficios de esto, tanto para el trabajador como para el empresario. Ambas partes se benefician y tenemos que entender que se deben establecer relaciones laborales de colaboración, que permitan que tanto las empresas alcancen sus objetivos, pero que también los trabajadores se desarrollen como personas, con sociedades más sanas y felices”, agregó.

Penas más graves para encerronas

Respecto al proyecto que fue presentado por el mismo senador, con el cual buscan agravar las penas para los delincuentes que cometan encerronas, el parlamentario afirmó que esta iniciativa legal se debe a que la principal demanda a la ciudadanía es la seguridad.

“Las encuestas, si las tomas como datos referenciales para tomar la temperatura de la sociedad, la demanda principal es justamente la protección de las personas, de sus bienes, el cuidado de su vida, entonces tenemos que preocuparnos para que el derecho de cuenta de esa demanda”, dijo el congresista socialista.

“Por eso es que hemos presentado este proyecto de sanción para todos los casos de encerronas, donde no está tipificado en el Código Penal, por medio del agravamiento, cuando se usan para estas situaciones autos robados y para evitar esta puerta giratoria, tenemos que dar cuenta que la instituciones públicas están disponibles para proteger a la ciudadanía y sancionar a quienes cometen estos delitos”, cerró el congresista.