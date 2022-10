Este martes 18 de octubre se cumplen tres años del denominado estallido social, el cual generó una crisis política, institucional y social, que terminó con un proceso constituyente.

Multitudinarias manifestaciones, pero también hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos, marcaron los meses posteriores al 18 de octubre, y que siguen incidiendo en la sociedad.

Sobre esta fecha y lo que significó en el país se refirió el Presidente Gabriel Boric. “Hace tres años, miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo, que clamaba por mayor justicia, igualdad, y el fin de los abusos”, señaló.

“El estallido no fue una revolución anticapitalista, y tampoco una ola de delincuencia, como han querido instalar en los últimos días. Esto fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad“, agregó.

Además, el Mandatario sostuvo que “a quienes dicen que el 18 de octubre fue una ola de violencia, se les olvida que una semana después, el 25 de octubre, más de un millón de personas salieron a las calles de Santiago y miles en regiones”.

Violación a los Derechos Humanos

En esa línea, el Presidente Boric abordó las violaciones a los Derechos Humanos, declarando que “como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó el límite de lo aceptable. Hubo muertos, abusos sexuales, mutilaciones oculares, y eso no puede quedar impune, y no se puede volver a repetir“.

“Es indispensable que en democracia, los abusos policiales se investiguen y se sancionen. No solo es un acto de justicia para las víctimas, sino también es un acto de justicia con la institución policial, cuya labor no debe ser confundida con actuaciones que fueron gravísimas y condenables, porque no son representativas de la labor diaria que más de 60 mil carabineros en el país”, prosiguió.

Violencia

El jefe de Estado también se refirió al aumento de la violencia tras el 18 de octubre de 2019. “El estallido social también sirvió para la expansión de conductas violentas destructivas, que también dejaron víctimas y secuelas”, indicó Boric.

Por ello, el Mandatario hizo un llamado a su sector a “ser más categóricos que nadie en poner dique a esas conductas, a enfrentarlas sin complejos, denunciarlas y castigarlas. La protesta social no puede ser sinónimo de violencia“.

“Esa violencia se volvió contra las propias causas del estallido, al producir una creciente ola de rechazo en la sociedad, cansada de ver como el vandalismo destruye los barrios, el comercio, abriendo paso a acciones delictuales”, añadió.

“No podemos construir un país más justo quemando los buses en que se transporta los ciudadanos y ciudadanas, o dejando sin semáforo a las personas para cruzar la calle, o dejar a emprendedores sin su fuente de ingreso. Simplemente no es aceptable. Tampoco lo es atacar a las policías”, aseveró.

“Para ser claros: las violaciones a los Derechos Humanos, como daños oculares, agresiones sexuales, hasta muertes, no son aceptables. Y a la vez, Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia y asegurar el control del orden público en el marco del Estado de Derecho, no hay una dicotomía entre ambas posicioens y lo vamos a defender”, cerró Boric.