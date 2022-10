Francisco Huenchumilla y propuesta para nuevo proceso constitucional: “Todas estas cosas se van a conversar en la mesa”

Los partidos del oficialismo (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) junto a la Democracia Cristiana trabajaron en una propuesta respecto a la continuidad del proceso constituyente.

En este documento se establece que el órgano redactor tendrá 125 miembros, con nueve escaños reservados, y tendrá un plazo de seis meses para trabajar.

Sobre esto se refirió el senador DC Francisco Huenchumilla, quien en conversación con ADN sostuvo que “estamos en una etapa de negociación, por lo que todas estas cosas se van a conversar entre los integrantes que están tratando de llegar a este acuerdo”.

Respecto a la elección de los integrantes de este órgano, y la opción de que exconvencionales vuelvan a participar, Huenchimilla declaró que “en esos detalles todavía no entramos. Los exconvencionales todavía tienen cierta inhabilidad, producto de la anterior legislación sobre lo que fue el proceso anterior, que les daba la inhabilidad de un año desde que terminó el proceso constituyente, pero otros temas de detalles son los que tenemos conversar en el curso de los días“.

“Se trataría de un órgano electo por la gente, con voto obligatorio, tenemos que tener un sistema electoral que será el sistema proporcional, probablemente, tenemos que ver los distritos, sin son listas abiertas o cerradas, el tema de los independientes, la paridad, los escaños reservados, todas cuestiones puntuales que estamos conversando”, aseguró.

Plazo de seis meses

Respecto al plazo preliminar contenido en la propuesta, el senador de la Democracia Cristiana, justificó que esto se enmarca en que “para el año 2024 hay un proceso electoral respecto a otras autoridades, como los alcaldes y gobernadores, y en consecuencia, se trata de cerrar esto en el año 2023. Entonces, como hay plazos del Servel para echar andar este proceso, no hay mucho plazo, en 2023 estamos calzados. Si el proceso termina en diciembre de 2023, estaría dentro de los rasgos conversados“.

Asimismo, el parlamentario indicó que este nuevo proceso constituyente parte de la base que “tendrá cierta arquitectura, jurídica y política, que son las bases que nosotros acordamos en los 12 puntos, y en ese rayado de cancha, deberá expresarse la voluntad de la soberanía popular de aquellas personas que estén electos en el nuevo órgano”.

“Ahí se jugará libremente, y, por lo tanto, estará encima de la mesa lo que fue la anterior propuesta, pero también la rica historia constitucional chilena de estos 200 años“, expresó.

Comité de expertos

En otra arista, Francisco Huenchumilla se refirió a la presencia de un comité de expertos en el nuevo proceso, donde se mostró a favor de contar con este panel, pero descartó que sus propuestas sean vinculantes. “Probablemente, tendremos una ardua discusión, porque el rol de los expertos no puede confundirse con el rol de los convencionales o integrantes del órgano, porque los expertos nunca deciden, sino que proponen, dan elementos de juicio”, indicó.

“Si transformamos a los expertos en decidores, o que su opinión será vinculante, entonces estamos hablando de otra cosa, porque no estamos hablando de un órgano con soberanía popular, le estamos metiendo gente de afuera, cuyo rol es distinto en todos los ámbitos. Ahí hay un punto que no tenemos resuelto. Yo no estoy de acuerdo en que los expertos tengan un rol tan preponderante que los elementos de juicio suyo sean vinculantes“, declaró.

Finalmente, el parlamentario de la Democracia Cristiana sostuvo que “Chile Vamos tiene que dar una respuesta a esta propuesta, ellos nos darán su punto de vista, y ahí iremos construyendo este acuerdo. Y si no se llega acuerdo, bueno, no habrá acuerdo. Pero yo creo que tenemos que ser claros: existe la voluntad de todos los sectores de buscar un acuerdo para un nuevo proceso que no fracase”.