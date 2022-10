Este jueves 13 de octubre, Francisco “Pancho Malo” Muñoz asistió a la mesa paralela por el proceso constitucional en el exCongreso. Una instancia integrada por los congresistas Carmen Gloria Aravena, Alejandro Jusanovic y Juan Castro de la bancada de RN, el republicano Rojo Edwards y diputados del PDG como Gloria Naveillán y Gaspar Rivas.

“Nosotros hicimos una invitación abierta. La invitación permite que personas se inscriban. Y la organización de Francisco se inscribió. Y fue aceptada. Entonces aquí no hay nada…”, dijo el senador Castro tras los cuestionamientos a la asistencia del exlíder de la Garra Blanca, quien años antes fue condenado por cometer un homicidio.

El actual líder del grupo autodenominado “Team Chile”, con el cual ha hostigado e incluso ha proferido insultos contra autoridades, tuvo problemas en su ingreso en el exCongreso, al no aparecer entre los invitados. Fue entonces que el senador Juan Castro tuvo que interceder para que “Pancho Malo” pudiera entrar al edificio, según consignó La Neta.

“La democracia es donde todos pueden ser escuchados. Así hoy está ganando Chile y los vamos a mantener informados de esta reunión, donde están participando muchas organizaciones de la sociedad civil, que no solo trabajaron por el Rechazo, sino que están siempre de manera constante en defensa de nuestra patria y soberanía. ¡Viva Chile!“, dijo Muñoz tras ingresar.

La intervención de Francisco Muñoz

Más adelante, “Pancho Malo” subió a Twitter su intervención en la mesa paralela por el proceso constitucional. En lugar, el exlíder de la Garra Blanca se encontraba sentado al lado de la exmilitante del Partido Republicano y actual integrante de la bancada de diputados del Partido de la Gente, Gloria Naveillán.

“A las personas que realmente trabajamos por el Rechazo. Y trabajamos desde enero y con autogestión. Y lo hicimos sin violencia, dentro del marco legal, dentro del marco constitucional y jurídico del país. Donde fuimos excluidos por Chile Vamos, quienes se apropiaron de la franja queriendo instalar una falacia y un interés mezquino de partidos políticos”, afirmó.

Y luego entregó algunos argumentos. “No solamente el artículo 142 marcaba el fin del proceso, sino además legitimaba la Constitución actual. Y creemos que son los chilenos los que tienen que decidir su camino. Mucho se habla de esta necesidad, de algunos sectores, por una nueva Constitución. Es legítimo si algún chileno lo quiere o no“, aseguró.

“Pero es algo que tiene que decidir el país. Mi opinión personal y la del Team Patriota es que hoy el país no está en condiciones de entrar en un proceso constitucional. Durante el gobierno del presidente Frei y del Presidente Lagos, Chile se encaminaba al desarrollo. Hoy en día ese sueño está muy lejano”, complementó después.

Tras ello, criticó al expresidente Piñera. “Fue el gobierno de Sebastián Piñera, y seamos claros, el que cedió ante la violencia y abrió un proceso constitucional prometiéndonos paz. Paz que nunca llegó. Y eso generó inestabilidad, inflación, desempleo y una situación donde el Estado de Chile de hecho se ha fracturado”, cuestionó.

Para terminar su intervención, Muñoz hizo un diagnóstico del país. “El estado tiene el deber de garantizar la seguridad de la población y de defenderse si es atacado. Tenemos que entender que Chile no es un país ni de izquierda, ni de derecha. Chile se ha convertido en un país ambiguo, y mientras no tomemos el toro por las astas, nuestro país no va a salir adelante”, dijo.

Su salida del exCongreso

Al retirarse de la mesa paralela, “Pancho Malo” realizó una balance de la reunión. “Creemos que hoy se ha dado un precedente importante. Así como en su momento, en este lugar fue escuchada la Primera Línea, independiente de la ideología que ellos puedan defender, fueron escuchados. No fueron juzgados, fueron ovacionados”, declaró.

Para posteriormente, nuevamente defender su actuar y el de su agrupación. “Cuando nosotros lo único que hemos ocupado en la calle como Team Patriota es un megáfono, una bandera y nunca hemos infringido la ley. Creo que si bien todos tenemos un pasado, hoy día yo estoy limpio“, aseguró.

“Y Chile es un país que ha demostrado que las personas se pueden reivindicar y reinventar. Creo que el senador Teillier (en realidad no salió electo senador) es un gran ejemplo. Así como muchas personas de la izquierda que independiente de las diferencias ideológicas que pueda tener con ellos, abandonaron lo que era la lucha armada y se integraron al círculo democrático”, añadió después.

Finalmente, Francisco Muñoz hizo una conclusión de su visita al exCongreso. “Creo que de manera transversal tenemos que elevar el debate. Evitar las denostaciones. Los discursos de odio (…) Hoy día expresamos nuestro rechazo a una cocina política impulsada desde Chile Vamos“, cerró.

Mientras intentaba entrar al edificio tuvo problemas para ingresar, ya que no estaba registrado en la lista de invitados/as. Sin embargo, el senador Juan Castro (@SenadorCastro) salió a explicar que tenía su autorización para entrar. pic.twitter.com/NVoAsLw2vV — LANETA (@lanetacl) October 13, 2022