Emilia Schneider tras dichos de Gonzalo de la Carrera: “Por lo que él me dijo no merece ser expulsado, sí creo que hay que revisar las sanciones de la Cámara”

Este martes País ADN conversó con la diputada de Comunes, Emilia Schneider, sobre los polémicos dichos que emitió su par, Gonzalo de la Carrera, en su contra, en medio de un debate sobre la “inexpropiabilidad” de los fondos de pensiones en la Sala de Cámara, el pasado 5 de octubre.

Al respecto, la parlamentaria señaló: “Detrás de esto hay una estrategia, no es una salida de madre de un diputado, es una cuestión que vemos en la ultraderecha en el mundo entero, que se enfocan en generar un enemigo y crear polémicas para ganar pantalla, en base a incitar a la violencia, a insultar grupos excluidos de la población, como las diversidades sexuales, las mujeres”.

“Usan esto para desviar el foco de los debates de fondo que le importan a las ciudadanía, o sea, es día en la Cámara estábamos hablando de pensiones, de seguridad social, que es una urgencia para la gente, entonces, es una llamado a subir el nivel del debate político”, agregó.

“Dañando el Congreso”

En esa línea, Emilia Schneider precisó: “El fin de semana tuvimos situaciones de seguridad muy complejas y es lamentable que tengamos que estar hablando qué hacer con un diputado que en el fondo lo que está haciendo es dañar el propio Congreso, porque daña su legitimada, lo convierte en un circo y eso afecta la democracia”.

“Nos estamos acostumbrando a que mes a mes haya sectores, en particular la ultraderecha, que lo que hacen es hacer noticia por sus polémicas en vez de por su propuesta e ideas”, agregó.

De ese modo, Schneider complementó: “Aquí hay un discurso de odio, el diputado De la Carrera me apunta a mí, diciendo que soy mentirosa por ejercer mi derecho a abortar y a menstruar, cosa que nunca he exigido. Soy una mujer trans orgullosa y sé que no puedo menstruar y embazarme y si exijo esos derechos, son para otras”.

Pero ojo, ya que la diputada aseguró: “Quiero ser muy clara, por lo que él me dijo, él no merece ser expulsado, sí creo que hay que revisar las sanciones de la Cámara, porque no puede ser que mes a mes los diputados, así como si fueran una especie de clase intocable, paguen con los elevados sueldos, por el hecho de poder pegarle a un diputado, como los hizo con el vicepresidente de la Cámara”.

Un límite claro

Respecto al proyecto que busca cesar del cargo a los parlamentarios cuando agredan a sus pares, la parlamentaria expuso: “El Gobierno se abrió a discutir y viene de la bancada socialista y dibuja un límite claro, cuando se llega a los golpes, cuando hay violencia física, a mí me parece plausible pensar en una destitución, pero esto tiene que ser con muchos bordes para no dañar la democracia”.

En ese sentido, la parlamentaria apuntó que “lo grave aquí no es una polémica de dos diputados, sino que una autoridad, como el diputado De la Carrera, que en sus discursos lo que hace no es perseguir ideas sino apuntar sus dardos a personas por su identidad, en este caso las identidades tras y este tipo de discursos incitan los crímenes de odio que uno ve en la sociedad”.

“Yo no quiere imponer nada a nadie y no quiero que ami comunidad se le imponga la, tenemos el derecho a vivir nuestro proyecto de vida con libertad y garantías”, indicó.

Finalmente, Emilia Schneider reflexionó que la pregunta que cabe hacerse ahora es “por qué los discursos de ultraderecha contra los derechos de las mujeres, han logrado tener tanto apoyo popular, porque no hay duda que el Partido Republicano fue electo y eso me ha hecho preguntarme como feminista, cómo responder a esa mitad de la población”.