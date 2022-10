Diputado Durán arremete contra De la Carrera tras dichos sobre Schneider: “Traspasa límites que son inaceptables, no puede haber justificación alguna”

La tarde de este miércoles el diputado Eduardo Durán (RN) criticó a su par, Gonzalo de la Carrera, luego que este emitiera dichos transfóbicos en contra de la congresista de Comunes, Emilia Schneider, en la Sala de la Cámara.

El hecho se produjo mientras se discutía el proyecto de reforma que garantiza la “inexpropiabilidad de los fondos” previsionales, cuando la parlamentaria interpeló al ex republicano.

“Porque este sistema que tanto defienden, que prometía para el 2020, en un artículo en el diario El Mercurio, que los chilenos se pensionarían con el 100% de sus sueldos. Eso ya no pasó, no cumplió y su sistema fracasó. Eso era una proyección de la Asociación de AFP. Parece que no les va muy bien con los números, y no son tan secos como dice el diputado De la Carrera“, dijo Schneider.

Tras esto, Gonzalo de la Carrera respondió: “Ella habla de mentiras y yo le quiero decir que he escuchado de usted dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición. Usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar. Tampoco puede exigir su derecho a menstruar“.

Estos comentarios generaron una ola de críticas al diputado, lo que provocó que la sesión se suspendiera por varios minutos.

¿Qué dijo Eduardo Durán?

En esa línea, mediante un video, el diputado Eduardo Durán criticó a Gonzalo de la Carrera, afirmando que sus declaraciones son “inaceptables”.

“Soy muy lejano a las causas LGBT y voté en contra, por ejemplo, de la ideología de género, pero sé separar las cosas y jamás voy a ofender a alguien por su condición, porque sé que detrás de eso hay un proceso personal que no me corresponde invadir”, expuso el parlamentario de RN.

“De la Carrera traspasa límites que son inaceptables, frente a lo cual no puede haber justificación alguna”, agregó.

“Soy un hombre de fe, creyente y le hago un llamado al diputado para que piense mejor lo que dice y si no tiene empatía por los otros que al menos no las denigre”, cerró Eduardo Durán.