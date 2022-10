“Nunca llamamos a rechazar para aprobar”: republicanos arremeten contra Schalper tras respuesta a Kast por proceso constitucional

Un tenso cruce se vivió en redes sociales entre parlamentarios del Partido Republicano y el secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper. Esto, luego que el diputado respondiera un mensaje del ex candidato presidencial, José Antonio Kast, sobre la continuidad del proceso constitucional.

Todo comenzó cuando el ex timonel de los republicanos manifestó en Twitter: “A 30 días del triunfo del Rechazo, con 8 millones de votos, no hay ningún solo avance en las agendas de seguridad y económica, profundizando la grave crisis que enfrenta el país”.

“El Gobierno, la izquierda y Chile Vamos negociando una nueva Convención y los chilenos postergados”, agregó el ex parlamentario.

Tras esto, Diego Schalper respondió: “Invitamos a dirigentes políticos a honrar el “recházala por una mejor”, -Republicanos fue parte- y no erigirse como analista externo”.

“Hay que asumir responsabilidad, no aprovecharse de resultado transversal, participar del diálogo y no quedarse en discurso simplista”, indicó el diputado RN.

