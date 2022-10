Erika Olivera renuncia a bancada de RN: “Mis prioridades no son las mismas que los de la colectividad”

La noche del pasado viernes se dio a conocer que la diputada independiente Erika Olivera renunció a la bancada de Renovación Nacional (RN) y estaría acercándose al movimiento “Sentido Común”.

La información fue dada a conocer por La Tercera, quienes precisaron que la ex deportista de alto rendimiento anunció su salida de la bancada por medio de una carta dirigida al partido.

¿Qué dijo la diputada?

“El poder no es lo que me interesa, llegué a la política porque mi larga carrera deportiva, una vida de trabajo, más mi preparación académica me dieron la certeza que puedo ser voz de muchas personas que no son oídas o no son prioridad, como el deporte, las mujeres, los niños y niñas y los adultos mayores”, señaló en la misiva la parlamentaria.

“Sé no es fácil tomar una decisión como esta, es mucho más sencillo mantenerse en la zona cómoda y hacer cálculos políticos. Pero, mi rigurosa formación deportiva, me insta a ser honesta y reconocer que los temas valóricos y mis prioridades no son las mismas que los de la colectividad de la que hoy formo parte”, agregó Erika Olivera.

En esa línea, la diputada señaló que a pesar de su salida de la bancada de RN continuará en la “búsqueda de otras formas de sacar adelante los temas que mueven mi alma”, ya que ella sigue compartiendo la premisa de “la defensa de nuestra democracia”.