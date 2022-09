Senador Huenchumilla por hackeo de correos: “Hay que investigar si primero se supo de la vulnerabilidad o del ataque, y si se comunicó oportunamente o no”

Una grave vulneración sufrió el Estado Mayor Conjunto, luego de que un grupo de hackers filtrara más de 400 mil correos correspondientes a las ramas de las Fuerzas Armadas.

Esta situación encendió las alertas en el mundo político y de la Defensa Nacional, lo cual terminó con la salida del general Guillemo Paiva de la jefatura del EMCO, asumiendo en su lugar el vicealmirante José Luis Fernández.

Sobre esto se refirió el senador DC y presidente comisión de Defensa Nacional, Francisco Huenchumilla, quien en conversación con ADN Hoy se refirió a la reunión que sostendrán el día martes 27 de septiembre junto a las autoridades del ministerio. “Lo más probable es que, por la naturaleza del problema, la sesión sea secreta por la información que se nos tiene que presentar”, señaló.

En esa línea, el parlamentario detalló que “mañana martes teníamos, en primera instancia, citada a la comisión justamente para votar el proyecto de ciberseguridad en sus líneas generales. Pero a raíz de los acontecimientos que todos conocen, cambiamos esa citación para recibir a la ministra, al subsecretario y al jefe del Estado Mayor Conjunto”.

Sobre las incógnitas a responder por este hackeo a miles de correos, Huenchumilla indicó que “tendremos que ver si primero se supo de la vulnerabilidad o del ataque, si se comunicó oportunamente o no”, agregando que “una de las preguntas que vamos a formular es que si las autoridades pertinentes de los organismos de Defensa informaron a la ministra de forma oportuna, en tiempo y forma, respecto de los primeros indicios de vulneración”.

“Otra de las consultas es cuando ya el ataque se produce, en qué minuto la autoridad civil se percata o fue informada por esto. Evidentemente, eso puede producir responsabilidades de distinto tipo: administrativas, penales, y por supuesto responsabilidades políticas, y eso se ha verificado con la renuncia del general Paiva”, aseveró el senador respecto al hackeo de correos contra EMCO.

Situación en La Araucanía

Por otro lado, el parlamentario de la Región de La Araucanía abordó los hechos de violencia y la crisis que se vive en la región y en la macrozona sur. Al respecto, el senador sostuvo que cuando un estado de excepción “se transforma a permanente, significa que ha fallado la política, y así ha sucedido en los últimos 25 años que llevamos con este conflicto en La Araucanía, donde el mundo político ha sido incapaz de resolver los problemas de fondo”.

Además, tuvo duras críticas al actuar del Gobierno en esta materia. “No hay nada nuevo que yo pueda decir que están haciendo, o una estrategia diferente que me lleve a pensar que estamos frente a un nuevo esquema de solución de conflicto”, afirmó.

Asimismo, Huenchumilla emplazó al Presidente Gabriel Boric a visitar La Araucanía. “La naturaleza del problema en La Araucanía, al igual que en otras partes del país, hacen necesario que el Jefe de Estado vaya a la zona, porque genera un ambiente de confianza en la gente. Le da una posibilidad de conversar con los distintos actores de la región, y de tomar las medidas adecuadas”, declaró.

“Las cosas no están funcionando, están haciendo más de lo mismo, no hay un Gobierno activo, que uno note que esté al frente de los problemas que tenemos en la región. Yo no sé por qué el gobierno demora tanto en tomar medidas, y, por lo tanto, a mí me parece que el Presidente debería programar una visita a La Araucanía“, cerró el senador DC.