Este miércoles, la comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas entregó las sanciones contra Gonzalo de la Carrera por la agresión que cometió contra el vicepresidente de la Corporación, Alexis Sepúlveda.

La instancia decidió de manera unánime multar al exmiembro de la bancada Republicana con 15% de su dieta y una censura, que es el máximo castigo contemplado por el reglamento.

El Diputado Gonzalo De la Carrera respondió al dictamen con una video en sus redes sociales, donde acusó que “me acabo de enterar por la prensa que he sido linchado” y agregó que “no tuve el derecho a la legítima defensa. No pude concurrir a pesar de que solicité comparecer, no me dejaron hablar”.

Además, dijo que los diputados Tomás Hirsch y el presidente de la comisión, Nelson Venegas, se deberían haber inhabilitado porque “ambos prejuzgaron antes de haber conocido el primero video”.

Acusa falta al debido proceso

En con secuencia, el representante explico que “no me queda otra que ir a las últimas instancias, quizás la Corte Interamericana de Derechos Humanos“, acusando que la comisión actuó

por razones políticas “y se saltó el debido proceso”.

“Me van a seguir atacando, me van a seguir inventando acusaciones, porque sé que yo les incomodo para su agenda totalitaria“, sentenció De la Carrera.

Finalmente, admitió que pudo haber tenido otra reacción. “A lo mejor no debí defenderme, pensándolo fríamente, tuve otras opciones“, señaló, y culpó al vicepresidente de la Cámara de iniciar la agresión.