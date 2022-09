La principal polémica que se tomó el cambio de gabinete realizado durante eta jornada, fue el paso atrás que se dio en la nominación de Nicolás Cataldo en la subsecretaria del Interior.

El actual subsecretario de educación y milítate del Partido Comunista escribió unas publicaciones en Twitter contra el actuar de carabineros durante el año 2011, mientras este tenía un cargo de dirigencia estudiantil. Lo que fue duramente cuestionado minutos antes de la ceremonia de cambio ministerial.

La oposición acusó improvisación, luego de que prensa de la Presidencia comunicara que Cataldo ocuparía el cargo de Manuel Monsalve, para luego retroceder en el nombramiento.

La ministra vocera de gobierno habló luego de una larga jornada, que no solo incluyó el cambio ministerial, sino que una reunión con todos los presidentes de partidos y posteriormente una reunión del nuevo equipo político de La Moneda.

Las nominaciones no están hasta que se concretan

Cuestionada por la situación de Cataldo, su correligionaria, Camila Vallejo, señaló que “los cambios de gabinete siempre tienen acontecimientos, no son fáciles. Ha pasado en todos los gobierno, no vale la pena repetir casos”.

“Las nominaciones no están hasta que se nominan y eso es súper importante señalarlo, independiente de todas las valoraciones que tenemos de nuestros funcionarios, autoridades, etc.”, continuó.

“Un comunicado de presidencia que efectivamente salió, pero las nominaciones no están hasta que se concretan. Y esto siempre es así y es el Presidente el que hace estas definiciones. A mí no me corresponde señalar más que eso. Siempre el Presidente evalúa y determina su gabinete en el momento en que se hacen y se firman los cambios”. Justificó Camila Vallejo frente al comentado episodio.

La Ministra Vallejo habló sobre el actual subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, expresando que la valoración es “muy positiva” y apreciando que “es un tremendo cuadro político, independiente del trascendido y de lo que sucedió comunicado, esa valoración por supuesto que sigue“.

Sobre la continuidad de Cataldo en Educación, la ministra vocera explicó que “el cambio de las subsecretarias en este cambio de gabinete va a ser anunciado en su momento“.