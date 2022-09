Tras la derrota del Apruebo, el Presidente Gabriel Boric citó a todos los presidentes de partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, a La Moneda, a fin de resolver el mecanismo para una nueva Constitución. El rol de la oposición será clave, lo que toma aun más importancia si se considera la fluidez que le han dado, por ejemplo, a la propuesta de la senadora Ximena Rincón de reducir los quórums para modificar la Carta Magna.

Sobre todo esto conversó el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, la mañana de este martes en ADN.

El cambio de gabinete, a la luz de los resultados, “es evidente”, dijo de entrada el parlamentario: “Acá se requiere terminar con el paréntesis que hubo por parte del Gobierno, generando como fecha máxima el 4 de septiembre, para tener una acción mucho más activa desde el punto de vista legislativo”.

Ese paréntesis legislativo se vio reflejado en la votación del seguro catastrófico para los pacientes de Fonasa, que el oficialismo rechazó en la discusión parlamentaria, “debido a que estaba esperando el 4 de septiembre la votación de la Carta Fundamental propuesta por la Convención para avanzar en un sistema único de salud. Me parece que ciertamente se han dado acciones direcciones equívocas, esperando una aprobación por parte del oficialismo. Ese paréntesis de acción legislativa espero que haya terminado y para eso se requiere mucha más acción y diálogo del Ejecutivo, entendiendo que el oficialismo tiene minoría en ambas Cámaras. Eso requiere mucho más diálogo, conversación y sentido de realidad”.

Chahuán pidió al Ejecutivo que la reunión fuera separada a la reunión con el oficialismo. Pese a eso, aseguró: “Nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada, los partidos de Chile Vamos (RN, Evópoli, la UDI) respecto de una nueva y buena Constitución. (Pero necesitamos) saber cuáles serán los interlocutores con los que nos vamos a relacionar”. Esto último, por el cambio de gabinete.

Así las cosas, el mensaje de la oposición al Gobierno es que “entienda que tiene que trabajar en cuerdas separadas: en un proceso que termine en una nueva y buena Constitución, con resolver los dolores sociales”.

“Nosotros queremos que el Gobierno entienda que tiene que hacerse de los dolores sociales, que hasta ahora ha estado en suspenso. Un Presidente de la República que todavía no visita La Araucanía ni las regiones afectadas por la violencia terrorista; un Gobierno que no ha enfrentado con convicción la seguridad ciudadana; un Gobierno que llama a votar en contra del seguro catastrófico para los pacientes de Fonasa. Ese es el tema de fondo”

¿Cuáles son las fechas establecidas? “Sin prisa pero sin pausa: ponernos la fecha límite el 11 de septiembre, de aquí al domingo, ponerlo como un acuerdo, no se puede permitir la improvisación de un segundo proceso constituyente inmediatamente. Nosotros hemos asegurado la continuidad del proceso constituyente, pero hay que estudiar la mejor fórmula, que todos los temas deben debatirse con toda la calma necesaria”, señaló el senador.

En esa línea, agregó: “Debe resolverse rápido, pero ponerse el plazo de unos pocos días para resolver los temas de borde, nos parece que es absolutamente una nueva improvisación del Gobierno. Se requiere una doble responsabilidad: se gastaron $68 mil millones en un proceso constituyente que fracasó. Lo que hay que hacer es tomarse el tiempo necesario para hacerlo bien. Ojalá durante el mes de septiembre, los primeros días de octubre, tener resuelto los temas de borde. Resolver completamente el mecanismo de elección de convencionales u otro, me parece que es absolutamente apresurado. El país no puede, no soporta un segundo proceso constituyente mal hecho o con un mal sistema que vaya al fracaso”.