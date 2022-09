El caso de Nicolás Cataldo (exsubsecretario de Educación y candidato al mismo cargo, pero en Interior) da para investigar más: a la interna del Ministerio de Educación era noticia conocida, y los cambios en su biografía en Twitter que señalaron que llegaba a reemplazar a Manuel Monsalve. Pero a última hora, eso cambió. Pese a ese nuevo camino, hubo un duro diagnóstico por parte de la oposición.

El presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, apuntó a que su nombramiento “es una provocación a Carabineros, a los habitantes de la macrozona sur y a los chilenos en general. El Presidente parece no haber entendido la profundidad de su derrota del día domingo”.

En Renovación Nacional, el diputado Miguel Mellado valoró el trabajo de Monsalve y criticó duramente los posibles escenarios que podría enfrentar Cataldo.

“Parece que el Presidente Boric no entendió lo que le dijo la ciudadanía el domingo: sacó al subsecretario que mejor lo estaba haciendo en seguridad pública, que se anticipaba a los hechos, que concurría a los lugares, que le daba seguridad a Carabineros. Y coloca a un comunista, y no cualquiera, sino uno que odia a Carabineros. ¿Qué va a pasar con esta subsecretaría? ¿Cree que cuando hayan protestas estudiantiles en la Alameda él va a llamar a reprimirlos? No, capaz que llame a dialogar cuando estén destruyendo los locales comerciales. ¿O cree que el subsecretario Cataldo, comunista, va a encarcelar a Llaitul si estuviera en su función? No, va a ir a conversar con él. Es dejar al gato cuidando la pizzería. Mientras yo esté en el hemiciclo, no vamos a dejar que el subsecretario entre”, amenazó.

En el gremialismo, finalmente, el diputado Jorge Alessandri señaló que Cataldo en Interior “no solo es una afrenta a Carabineros y la PDI por la declaraciones y tweets del señor Cataldo, sino es no haber entendido lo que nos mostró la democracia el domingo. Desde la UDI, esta persona será declarada non grata en el Congreso”.