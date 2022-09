Pero hay un fondo, según dijo el columnista y analista político Carlos Correa Bau en ADN: “El comité político tiene que cambiarlo completo. Pero más allá de los nombres, tiene que ser el diseño”.

Los resultados del plebiscito de salida han tenido lecturas transversales: algunos ponen el foco en la participación, a propósito del voto obligatorio; otros, en el texto propuesto por la Convención; y otros, en el rol del Gobierno. Con todo, y viendo en perspectiva las últimas votaciones, Correa dijo: “Nunca la izquierda había perdido así. Nunca una paliza de estas proporciones. Fue una soberana paliza. Se sumaron votantes nuevos y todos fueron a votar por el Rechazo. No todos son de derecha, pero claramente le propinaron una paliza a la Convención y el Gobierno”.

Así las cosas, se asoma la posibilidad que figuras de la ex Concertación sean llamados a formar parte del Ejecutivo: “Seguir con que ‘sería feo que estuviera la Concertación’ sería una soberana estupidez, a la luz de los hechos. Y así lo entendí en el discurso del Presidente”.

“Después de los números que vimos, no sé qué alternativas queda. Si se sigue con la lógica del camino propio, es un camino al desastre. Lo de ayer fue una derrota política de proporciones y el Gobierno así lo expresó”, añadió luego Correa Bau.

Evaluación a Apruebo Dignidad

Sobre el texto constitucional propuesto por la Convención, el columnista lo vinculó a una utopía sin receptor: “La gente no enganchó con la propuesta constituyente, le pareció descabellada, parecía más un sueño que una casa de todos, parecía más un programa político que una casa de todo, y lo que se vio fue el nivel de descontento con el Gobierno. La gente en las urnas lo expresó”.

Sobre lo último, están los resultados en la macrozona sur y la norte: “Se puede ver en el norte, donde la política migratoria ha fracasado. Lo mismo en la macrozona sur. En general, en el sur los resultados son favorables para la derecha, pero acá fue desproporcionado: en las comunas con alta presencia indígena es impresionante, en algunas incluso con 80%”.

Así, el diseño de gobierno debería ser modificado: “Lo que cayó fue la tesis del Gobierno para gobernar: la tesis de los anillos, lo que dijo el ministro Jackson que el Gobierno iba a esperar el resultado del plebiscito para gobernar. Todo el diseño del Gobierno, respecto del diseño refundacional, capotó. El nuevo gabinete debe reflejar eso, si no será gobierno de minoría, que no va a atener control de la agenda, que no va a poder sacar su programa, que no va a poder hacer los cambios que quiere hacer, que no va a poder hacerse cargo de las cosas que la gente espera del Gobierno. Mucho Ñuñoa, poco La Pintana. El cotidiano de la gente tiene que ver con la seguridad ciudadana, el costo de la vida, el empleo”