La Cámara de Diputadas y Diputados liberó, la noche de este martes, el registro audiovisual de la agresión del parlamentario Gonzalo de la Carrera vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, a casi tres horas de haber ocurrido el hecho.

En el video se puede ver cómo, en un costado de la sala, ambos diputados comienzan desafiándose de manera verbal para luego pasar a enfrentarse con el pecho, instancia que culmina con el representante del distrito 11 pegándole con el puño a Sepúlveda.

El ex integrante del Partido Republicano, en una declaración pública, sostuvo que “se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió —verbal y físicamente—, hechos por los que me defendí“.

“Reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera para defenderme de la agresión verbal y física del diputado Sepúlveda”, sostuvo De la Carrera.

Por su parte, Alexis Sepúlveda indicó en un punto de prensa, tras lo ocurrido en el Congreso, que: “Vi a una colega agredida verbalmente, que es mi colega Marcela, encontré que eso no correspondía y le pedí a este diputado que no fuera tan agresivo, esa fue mi intervención, a lo cual él reaccionó de manera violenta”.

A su vez, Chile Vamos anunció que llevará al exrepublicano a la comisión de Ética de la Cámara.

“El diputado se escapa de las normas mínimas de conducta que deben tener las personas civilizadas y que tienen que tener la capacidad de poder conversar sin agredirse y sin faltarse el respeto”, esgrimió el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton.

