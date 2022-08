Desde la región de Atacama, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la salida de Jeanette Vega, luego de que se diera a conocer un “telefonazo” de parte de una funcionaria del ministerio al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Al respecto, el Mandatario aseguró que no encargó a ninguna autoridad contactar al líder de la CAM. “Puedo asegurar con certeza de que no he encargado a ningún ministro, ministra o funcionario de Gobierno contactar a Héctor Llaitul“, afirmó.

Asimismo, el Mandatario solicitó una investigación al interior de la PDI tras la filtración de este hecho. “Acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican a las instituciones. No corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad porque no tengo pruebas, pero si pido que se investigue“, sostuvo.

Finalmente, el Presidente Boric criticó la denuncia de la UDI ante la Fiscalía por este hecho, quienes acusaron a la exminsitra Vega de encubrir delitos a Héctor Llaitul, aseverando que “me parece muy claro que ellos no tienen ningún interés en buscar alguna solución duradera al conflicto“.

“Este juego de escalar de declaraciones y de sacar provecho político de cara al Plebiscito, como lo hace la extrema derecha, me parece que es francamente vergonzoso“, cerró.