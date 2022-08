Presidente del Servel y continuidad de proceso constituyente: “No se pueden hacer elecciones que no estén previamente escritas en la Constitución”

A 11 días del plebiscito de salida, este miércoles el Ciudadano ADN conversó con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, quien analizó el proceso eleccionario del 4 de septiembre y los pasos a seguir tras referéndum del Apruebo o Rechazo a una nueva Constitución.

Al respecto y tras ser consultado sobre cuál sería el camino en caso de ganar el Rechazo, Tagle explicó que “cualquier nueva elección o plebiscito, en la medida que la actual Constitución siga vigente, tiene que ser una reforma constitucional. Osea, tiene que modificarse y ponerse expresamente en la Constitución.

“En Chile no se pueden hacer elecciones que no estén expresamente señaladas en la Constitución, eso es un mandato. Ahí es un trabajo del Ejecutivo y el Parlamento de ponerse de acuerdo y si van a ser elecciones de cuerpos colegiados como constituyentes, se tiene que adecuar el sistema electoral y eso no es fácil”, agregó el presidente del Servel.

En cuanto a plazos, Andrés Tagle detalló que “lo primero, es fundamental que se vuelva abrir el registro electoral porque está cerrado desde abril y se abre el 1 de octubre, porque hay que darle la oportunidad a la gente que haga cambio de domicilio”.

“Nosotros tenemos que procesar todo lo pendiente de estos meses, todas las condenas nuevas, las acusaciones nuevas, las absoluciones por parte de los tribunales, los términos de las condenas (…) los cambio de nombre en el Registro Civil, las defunciones de este periodo que hay que incorporarlas”, complementó.

Acusaciones lamentables

Aprovechando la instancia, Andrés Tagle se refirió a las acusaciones contra el Servel por falta de probidad de cara al plebiscito de nueva Constitución, afirmando que es un hecho “lamentable”.

“Dijeron que había fraude con la Clave Única, fraude en los escrutinios en las empresas que hacen nuestros resultados preliminares o nos colaboran. Nos han acusado con los extranjeros que no tendrían menos de cinco años y se van inventado una serie de cosas”, agregó el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral.

En esa línea, Tagle expuso: “Este fin de semana falsificaron una especie de comunicado del Ministerio de Salud de que se iba a pedir el Pase de Movilidad para ingresar a los locales a votar y eso simplemente es falso, no se puede pedir el Pase de Movilidad para ejercer un derecho tan importante como el sufragio”.

De ese modo, Andrés Tagle reafirmó que estas acusaciones contra el Servicio Electoral “va a haciendo daño y hay gente que se lo termina creyendo y desprestigia al Servel, desprestigia los procesos y la democracia”.