;

Venezuela libera a 99 prisioneros políticos en medio del aumento de las tensiones con EE.UU.

Todos se encontraban detenidos tras participar en protestas en contra Maduro tras su reelección en 2024.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / Jesus Vargas

El gobierno de Venezuela informó que el pasado jueves excarceló a 99 personas detenidas tras las protestas que siguieron la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en julio de 2024 para un tercer mandato, marcada por denuncias de fraude desde la oposición.

“El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”, indicó en un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario.

El anuncio del gobierno se produce en medio de fuertes tensiones con Estados Unidos y un aumento del despliegue militar naval ordenado por el presidente Donald Trump cerca de las costas venezolanas.

La proclamación de Maduro, en julio de 2024, desató protestas que dejaron unos 2.400 detenidos, que el propio mandatario calificó de “terroristas”. Más de 2.000 ya habrían sido excarcelados, según cifras oficiales.

Una de las excarceladas es Marggie Orozco, médica de 65 años condenada a la pena máxima por “traición a la patria, incitación al odio y conspiración” tras criticar en una nota de voz al gobernante de izquierda, según informó a la AFP la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que lleva casos de “presos políticos”.

Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de este año, según esta ONG.

Aunque celebró las excarcelaciones, la JEP demandó la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, que cifra en unas 1.000 personas.

La ONG indicó además que esta “liberación parcial” no corrige la que tipificó como “ilegalidad de fondo”, al subrayar que hay alrededor de 1.000 personas detenidas de “manera injustificada”.

“El carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política”, afirmó la organización.

