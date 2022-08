Presidenta del PPD y Plebiscito: “Si gana el Rechazo habremos perdido la oportunidad de tener un texto constitucional en la forma en que la ciudadanía lo planteó”

Diversas propuestas se han comenzado a discutir respecto a cómo continuar el proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo.

Desde la derecha no han presentado propuestas sobre algún mecanismo de participación para la redacción de una nueva Constitución, mientras que otros sectores del Rechazo han apuntado a una nueva Convención. Esta iniciativa fue promovida por el Presidente Boric, quien argumentó que realizar un nuevo Plebiscito de entrada sería “redundante”.

Uno de los primeros partidos políticos del oficialismo en plantear una hoja de ruta posterior al Plebiscito fue el Partido Por la Democracia (PPD), y su presidenta Natalia Piergentili, en conversación con ADN Hoy, sostuvo que “nosotros planteamos una reflexión sobre rutas que pudiese tomar el Gobierno en la eventualidad de los dos escenarios posibles el día de la elección“.

“Este es un insumo para el 5 de septiembre, que creemos que es válido, pero que no queremos imponer“, agregó, explicando además que como partido “no hemos perdido ni un minuto de enfocarnos en nuestra prioridad, que es que el 4 de septiembre gane el Apruebo, y desde ahí podamos construir hacia adelante y tener un pacto social que nos una, porque todavía somos una sociedad fracturada”.

Respecto a lo que espera del Plebiscito, Natalia Piergentili indicó que independiente del resultado “no habrá vencedores ni vencidos, pero si gana el Rechazo habremos perdido la oportunidad de tener un texto constitucional dentro de la forma en que la ciudadanía lo planteó“.

Además sostuvo que “al otro día del Plebiscito, más que estar celebrando en caso de que gane el Apruebo, hay que estar pensando en cómo implementamos muchas de las cosas con las que nos comprometimos para ese triunfo, como el acuerdo de los partidos políticos”.

Nueva elección de convencionales

El Servel informó que se requieren, a lo menos, 125 días tras el Plebiscito para poder llevar adelante una nueva elección de convencionales en caso de que gane el Rechazo. Sobre esto, la presidenta del PPD manifestó que “creo que el ánimo con el que se definió la Convención Constitucional del año 2020 es distinta a la de hoy”.

“La gente estaba enojada con una clase política y personas en particular que no habían sido capaces de canalizar demandas muy sentidas por la ciudadanía”, añadió.

Sobre la propuesta que dice relación con la no presentación de candidatos independientes, Piergentili declaró que “nuestra propuesta no dice que no puedan ir independientes, sino que estos tengan que ir en listas de partidos, porque es distinto votar por un independiente, donde uno no termina sabiendo cuál es su posición, a estar bajo el alero de un partido donde uno advierte cuál es la línea programática”.

“La ciudadanía quiere vernos enfocados en otros temas. Esto seguirá su curso, pero esto de estar modificando modificaciones de un mismo proceso siento que se ve mal”, cerró.