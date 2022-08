La noche de este domingo, el Presidente Gabriel Boric abordó los distintos escenarios que se plantean de cara al Plebiscito de Salida este 4 de septiembre y los pasos a seguir post votaciones.

En entrevista para Chilevisión, el mandatario se refirió a las medidas que tomará luego de culminar el proceso constitucional señalando que en el caso de que triunfe el Apruebo, instará a los acuerdos para hacer reformas. En tanto, si gana el Rechazo determinó que sería necesario un nuevo proceso constituyente, esto por la reforma inicial que estableció el órgano redactor.

“Lo que se decidió el 25 de octubre de 2020 fue tener un proceso constituyente para una nueva constitución, pero además mediante un mecanismo que asegure que la representación sea con elección directa y 100% electa“, argumentó.

En la instancia, fue consultado por si impulsaría un plebiscito de entrada si es que se impone el Rechazo, a lo que respondió enfáticamente: “El pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera bien mayoritaria, por lo tanto repetir ese Plebiscito me parece que sería redundante”.

Presidente Boric y críticas por intervencionismo

Asimismo, abordó las acusaciones de intervencionismo contra él y el Gobierno, donde señaló que “pareciera que a sectores de la oposición les molesta y preferirían que estuviese encerrado sin hacer nada, porque cualquier acción puede entenderse como campaña”.

“Yo he instruido a mis ministros de que el Gobierno tiene el deber de informar el proceso y bajo ningún punto de vista puede destinar un solo peso a promover alguna de las opciones”.

Asimismo, se le señalaron las diversas ocasiones en que firmó ejemplares de la propuesta. “Si llega un niño con una servilleta, una bandera o una Constitución, ¿por qué debería negarme?, ¿Cómo eso se pudiese interpretar como que yo estoy utilizando recursos públicos para favorecer una opción en perjuicio de otra?“, se defendió.

Bajo esta lógica, fue consultado si firmaría un texto de la actual Constitución y respondió que “sin ningún problema, que me traigan una y la firmo”, zanjó.

“Esto de pretender un gobierno aséptico que no tenga posición política y la vocación de transformación, con la cual todo el mundo sabe que venimos, a mi me parece que es absurdo. Yo estoy totalmente de acuerdo y en disposición de Contraloría de que hay que cuidar los recursos públicos y ser íntegros, pero de ahí a que no se pueda manifestar opinión, creo que es como cortarnos las piernas“, zanjó el mandatario.