Este viernes en La Moneda el Presidente Gabriel Boric abordó la decisión de no ampliar el estado de excepción para la región de Los Ríos. La medida fue dada a conocer durante el jueves por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien además señaló que enfrentarán las situaciones de violencia en esa zona “con todas las capacidades del Estado”.

“El Estado de excepción, no olvidemos su nombre: es una medida excepcional, es una última ratio. No podemos naturalizarlo. El rol de los militares, que es muy importante, no es el de garantizar el orden público. Los militares tienen otro rol y se les pide colaboración en circunstancias específicas”, dijo el Mandatario.

Sobre la hoja de ruta para abordar los hechos, Boric aseguró que la evaluación es “permanente” y “que se hace en particular en el comité de evaluación de los días jueves”: “Lo que hemos decidido es reforzar la seguridad en Los Ríos. Tuvimos conversaciones con carabineros el día de ayer, con ministros sectoriales para que, en particular en las áreas donde hemos visto más incidentes, en particular en la comuna de Máfil, podamos justamente garantizar la seguridad de las personas”.

Así, según señaló, la decisión se adoptó considerando las visiones de alcaldes, delegados presidenciales y parlamentarios.

“Si algo todos los chilenos se han dado cuenta es que los estados de excepción por si mismos no solucionan el problema de fondo. Hemos estado implementado un plan, que se llama ‘Buen vivir’, que justamente busca abordar las causas más profundas del conflicto: cuestiones que tienen que ver con la tierra, pero que tienen que ver también con cuestiones tan básicas como al conectividad, el derecho y acceso al agua, la vivienda, que son temas que parecen perderse de foco. Esos son los temas que también, en conjunto con la seguridad, le estamos poniendo prioridad (…) Hago un llamado también a que, con los parlamentarios, actuemos en función de un interés que me imagino que es común y es avanzar a la solución del conflicto y no seguir polarizándolo”, cerró el Presidente.