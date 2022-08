Diputada Cariola Responde a reclamo de la ANFP por uso de imagen de clubes

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) comunicó su “total desacuerdo” frente a la utilización de la imagen y emblemas de los clubes de la instancia para fines políticos.

Esto sucedió luego de que la diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola compartiera en sus redes sociales una serie de gráficas con los emblemas de varios equipos del fútbol nacional apoyando la opción del Apruebo.

“Condenamos la manipulación que la diputada Cariola intenta generar en los hinchas del fútbol con fines no deportivos“, señalaron desde el órgano rector del fútbol chileno.

Las declaraciones fueron respaldadas por los clubes: Cobreloa, Colo Colo, Curicó Unido, Ñublense, Palestino, Santiago Wanderers, Unión Española, Universidad Católica y Universidad de Chile.

Luego del comunicado, la diputada eliminó la polémica publicación, sin embargo respondió a los dichos en su contra.

“No es un diseño mío, sino más bien un esfuerzo ciudadano, que me pidieron difundir y lo hice en mi cuenta personal” explicó Karol Cariola.

“Los diseños que la ANFP reprueba, fueron realizados por los mismos hinchas que se identifican por la opción del apruebo”, argumentó la representante del Distrito 9.

