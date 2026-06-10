En una reciente entrevista en el podcast De Esto se Habla de Prisa Media, conducido por la periodista Rocío Montes, el exdirector de Gendarmería y actual asesor de la Asociación Chilena de Municipalidades, Christian Alveal, analizó en profundidad la crisis de seguridad que enfrentan los recintos penitenciarios del país. Sus declaraciones surgen tras el reciente anuncio del Gobierno sobre la habilitación de una sección de alta seguridad en la cárcel de La Serena.

Para la exautoridad, si bien la habilitación de estos módulos es un paso, la verdadera solución frente a las bandas transnacionales no es mezclarlos en complejos penales comunes, sino construir recintos exclusivos de máxima seguridad.

Alveal alertó sobre el inmenso poder adquisitivo y logístico que manejan estas agrupaciones: “Es muy difícil que (líderes del crimen organizado) se resignen a cumplir penas altas” a las cuales están siendo condenados por la justicia. En esta línea, advirtió que debido al dinero y los “soldados” que poseen tanto dentro como fuera de la prisión, es altamente probable que las mafias intenten “fugas a sangre y fuego”.

El fin de la “playa” y la amenaza de la corrupción

Alveal enfatizó que el crimen organizado ha crecido y se ha consolidado operando directamente desde el interior de las cárceles chilenas. Por ello, recalcó que la estrategia principal debe ser cortar de raíz sus operaciones criminales con regímenes penitenciarios sumamente severos, similares al “41 bis” aplicado a la mafia en Italia. Apuntando a las comodidades que gozan algunos reos en la actualidad, el experto fue tajante: “Es importante que dentro de la cárcel no crean que están en la playa” ni que asuman que están en su “segunda casa”.

Rocío Montes y Cristian Alvear, ex director de gendarmeria de Chile, en el programa De esto se habla, en los estudios de prisa chile, el 10 de junio del 2026. Ampliar

El exdirector graficó esta pérdida de control mencionando el ingreso de cajas y botellas de whisky originales a las celdas, lo que denota una clara “vulnerabilidad vía corrupción”. Confirmó, de hecho, que actualmente hay investigaciones en curso contra funcionarios corrompidos en recintos grandes como Alto Hospicio, Santiago 1 y Puerto Montt.

Frente a la traición de agentes del Estado, Alveal propuso medidas drásticas, como arrebatarles los beneficios de jubilación. “Si un funcionario de estos es condenado igual con 25 años de servicio por un delito asociado al narcotráfico o al crimen organizado también se va con la misma pensión que el otro (...) no puede ser que tengan la misma pensión que un funcionario que ha entregado la vida”, argumentó el especialista. Finalmente, a modo de reflexión sobre el impacto carcelario en la seguridad ciudadana, recordó el éxito de medidas estrictas en otros países de la región bajo la premisa de que “quien controla la cárcel controla la calle”.