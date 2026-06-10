Incidentes en la frontera: policías peruanos armados son detenidos en territorio chileno

Un inusual incidente se registró en el extremo norte del país, luego de que dos efectivos armados de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueran capturados tras hacer ingreso a territorio nacional en la ciudad de Arica. Frente a este hecho, el comisionado presidencial para la macrozona norte y vicealmirante en retiro, Alberto Soto, abordó la situación en conversación con Radio ADN, valorando la rápida respuesta de la seguridad chilena.

“Con total certeza y algo de orgullo”

Al analizar el cruce irregular, el comisionado Soto evitó emitir juicios contra el país vecino, señalando que no cuestionará el nivel de control que la institución policial peruana mantiene sobre el personal que despliega en las cercanías del límite internacional.

No obstante, la autoridad aprovechó la instancia para recalcar la eficacia de las medidas adoptadas por Chile para resguardar la zona. Soto destacó que el sistema fronterizo nacional está operando de manera adecuada en el sector intervenido, respaldado por una combinación de resguardo policial y un importante apoyo tecnológico diseñado para detectar cualquier anomalía. “Lo que sí me atrevo a decir con total certeza y algo de orgullo es que el sistema fronterizo está funcionando adecuadamente”, afirmó el comisionado.

Las excusas de la PNP y el llamado a las autoridades peruanas

Respecto a las razones que derivaron en este operativo, los antecedentes policiales indican que ambos uniformados peruanos argumentaron no haberse dado cuenta de que estaban ingresando a territorio chileno, excusándose en la oscuridad de la noche al momento de los hechos.

Frente a la interrogante de qué medidas tomar para evitar que un episodio de esta naturaleza se vuelva a repetir, el vicealmirante en retiro fue claro en señalar que esa es una respuesta que deben entregar exclusivamente las autoridades y la Policía Nacional del Perú. Finalmente, Soto puntualizó que desde el país vecino “pueden estar aprendiendo algo de esto” tras la rápida detección de sus funcionarios armados.