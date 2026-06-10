;

Incidentes en la frontera: policías peruanos armados son detenidos en territorio chileno

El comisionado presidencial de la macrozona norte, Alberto Soto, destacó el control fronterizo nacional y señaló que las autoridades peruanas son quienes deben explicar cómo evitar estos cruces irregulares

Mario Vergara

Nayadet Oyarzún

policías peruanos armados son detenidos en territorio chileno

policías peruanos armados son detenidos en territorio chileno

01:12

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un inusual incidente se registró en el extremo norte del país, luego de que dos efectivos armados de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueran capturados tras hacer ingreso a territorio nacional en la ciudad de Arica. Frente a este hecho, el comisionado presidencial para la macrozona norte y vicealmirante en retiro, Alberto Soto, abordó la situación en conversación con Radio ADN, valorando la rápida respuesta de la seguridad chilena.

“Con total certeza y algo de orgullo”

Al analizar el cruce irregular, el comisionado Soto evitó emitir juicios contra el país vecino, señalando que no cuestionará el nivel de control que la institución policial peruana mantiene sobre el personal que despliega en las cercanías del límite internacional.

No obstante, la autoridad aprovechó la instancia para recalcar la eficacia de las medidas adoptadas por Chile para resguardar la zona. Soto destacó que el sistema fronterizo nacional está operando de manera adecuada en el sector intervenido, respaldado por una combinación de resguardo policial y un importante apoyo tecnológico diseñado para detectar cualquier anomalía. “Lo que sí me atrevo a decir con total certeza y algo de orgullo es que el sistema fronterizo está funcionando adecuadamente”, afirmó el comisionado.

Revisa también:

ADN

Las excusas de la PNP y el llamado a las autoridades peruanas

Respecto a las razones que derivaron en este operativo, los antecedentes policiales indican que ambos uniformados peruanos argumentaron no haberse dado cuenta de que estaban ingresando a territorio chileno, excusándose en la oscuridad de la noche al momento de los hechos.

Frente a la interrogante de qué medidas tomar para evitar que un episodio de esta naturaleza se vuelva a repetir, el vicealmirante en retiro fue claro en señalar que esa es una respuesta que deben entregar exclusivamente las autoridades y la Policía Nacional del Perú. Finalmente, Soto puntualizó que desde el país vecino “pueden estar aprendiendo algo de esto” tras la rápida detección de sus funcionarios armados.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad