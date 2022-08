Esta mañana a la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei se refirió a la carta que envió ayer, junto a otros jefes comunales, donde se entregaban medidas de urgencia para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país y emplazó a la ministra del Interior, Izkia Siches.

En entrevista para Mañana Será Otro Día, la alcaldesa Matthei explicó que dichas medidas “se vienen discutiendo y nosotros creemos que pueden hacer una diferencia en la lucha contra la delincuencia. Por ejemplo, una modificación a la ley 20.000 es para hacer más rápido y eficiente el quitarle el patrimonio a los narcotraficantes que han sido sancionados”.

“Hay temas como técnicas especiales para la investigación del crimen organizado. Está bastante probado que en Chile hay crimen organizado y bandas muy peligrosas. Se requieren técnicas especiales de investigación”, indicó la jefa comunal de Providencia.

Emplazamiento a la ministra Siches

En este sentido, la alcaldesa fue crítica con las gestiones de Gobierno, emplazando en particular las gestiones en seguridad de la ministra Izkia Siches.

La alcaldesa dio como ejemplo el delito de robo de madera en comparación con el tráfico de cocaína: “Yo creo que el robo de madera no es un delito difícil de perseguir en Chile por sus dimensiones, es visible.(…) Yo lo que haría es partir eliminando eso”.

En este sentido, la alcaldesa señaló: “Me pasa es que yo no veo estrategias. Uno no siente que haya un modelo de decir ‘vamos a enfrentar esto y esto por tal razón’. Uno no ve que haya una prioridad, un foco, una forma de hacerlo. No existe. La ministra misma no sabe del tema“.

“No tiene porque saber, está bien. Pero uno tampoco ve que se haya rodeado de gente que de verdad sepa. Yo no veo estrategia, en el único que veo es en Monsalve, pero no es el encargado de la seguridad ciudadana”, agregó Matthei.

En la entrevista de Radio Concierto, Evelyn Matthei también expuso: “Cuando tu ves que los que están gobernando sienten que muchas veces los delincuentes son personas que tuvieron muy pocas oportunidades en su vida, que la pasaron muy mal. Efectivamente como que se da un ambiente mucho más laxo. Y eso los delincuentes lo captan de inmediato“, sentenció la alcaldesa.