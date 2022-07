Cristián Monckeberg y el proceso constituyente: “La Convención hizo revalorizar el trabajo de la derecha”

El ex convencional constituyente Cristián Monckeberg (RN) se refirió al proceso constituyente antes y después del cierre de la Convención Constitucional, y aseguró que la percepción hacia la derecha política cambió a medida que avanzó el trabajo en el ente redactor.

En conversación con La Tercera, el también exministro está enfocado en la campaña por el Rechazo, de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Durante la entrevista habló sobre su experiencia como constituyente y su relación con los colectivos, especialmente los de izquierda.

“Esto partió en los jardines del Congreso con una desconfianza gigante, que era recíproca. Sin ir más lejos, había personas que habían estado en la primera línea y que habían alentado las protestas y veían al gobierno del Presidente Piñera como un ogro, y más aún cuando muchos de nosotros habíamos sido ministros de ese gobierno”, señaló Monckeberg.

Agregó que “nosotros veíamos a esas personas como las que habían alentado las protestas callejeras, la violencia en la calle. Así partimos y el proceso de conocimiento, de construcción de confianzas, de generar lazos razonables de convivencia, creo que fue positivo. Lo que pasa es que políticamente fue un desastre, porque no se llegó a los resultados que la gente esperaba“.

De funados a mártires

Cristián Monckeberg profundizó en el rol que tuvo la derecha en la Convención Constitucional y en el proceso constituyente, pese a ser minoría en el órgano. “Yo creo que fuimos un aporte en cuanto a contenido, lo que pasa es que no nos pescaron“, sostuvo el exministro de la Segpres.

“La derecha cumplió un rol, hizo la pega“, continuó. “Quienes estuvimos ahí llegamos con más o menos optimismo, pero llegamos en la lógica de participar, de no mandarse a cambiar y estar en todas las votaciones y de contribuir al debate”.

Además, sostuvo que “si la derecha hubiera aportillado la Convención desde el día uno y no hubiese presentado ninguna norma, no hubiese participado en los debates, hubiese entendido que no queríamos nada, pero dimos pruebas más que suficientes de que queremos una nueva Constitución“.

Finalmente, Monckeberg señaló que “en la medida en que fue avanzando el tiempo, me fui dando cuenta en la calle cómo se valoró el esfuerzo que estábamos haciendo para que resultara bien y nos animaban para que siguiéramos en esa senda y me decían que ayudara a que saliera una buena Constitución”.

“Pasamos de funados a mártires, la Convención hizo revalorizar el trabajo de la derecha, que se viera más dialogante para hacer cambios profundos”, sentenció.