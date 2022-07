Será en una sesión especial que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado votarán este viernes una nueva extensión del estado de excepción constitucional para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la región del Biobío.

Lo particular, en esta ocasión, está en que esta semana es distrital para los parlamentarios, es decir, que hayan llegado hasta el Congreso es únicamente para abordar esta solicitud del Ejecutivo.

A ellos se suma también, como antecedente, el rechazo a la propuesta de infraestructura crítica ocurrido la semana pasada, que incidió en este nuevo sufragio en ambas Cámaras.

Con todo, el presidente de la Cámara baja, Raul Soto (PPD), señaló que en esta ocasión, debería ser una votación sin inconvenientes:

“El estado de excepción constitucional es una herramienta necesaria para seguir aumentando la seguridad en la macrozona sur y bajando los índices de violencia, delincuencia y terrorismo. Tras la lamentable caída del proyecto de infraestructura crítica, es la única herramienta que queda. Por lo tanto, nuestro llamado es a aprobar esta prórroga”.

En esa línea, el independiente por el PPD Christian Tapia Tapia despolitizó el debate: “La delincuencia no pasa por los partidos políticos. El estado de excepción es la herramienta que tenemos hoy. Lo hemos dicho: les gusten o no les gusten los militares, no tenemos 5 mil carabineros para desplegar en ninguna zona del país. Y eso, yo quiero pedir, que solamente, y en nuestra bancada, tengamos respeto con la ciudadanía que la está pasando muy mal”.

Oposición

Desde Chile Vamos cuestionaron la medida y pusieron en duda sus votos a favor, a modo de “protesta” contra de la forma en que se ha ejecutado.

Así lo señaló el diputado gremialista Juan Antonio Coloma: “Nosotros esperamos que el Gobierno entienda dos cosas: primero, que tiene que avanzar en un estado de excepción constitucional para la macrozona sur que vaya dejando de lado lo acotado para poder ser total. Todos hemos visto cómo han seguido ocurriendo ataques incendiarios, violencia, atemorización, miedo, y que ingrese, ya sea en este estado de excepción o en el siguiente, la incorporación de la región de Los Ríos. Si es que no se incorpora en esta o en la siguiente ampliación, probablemente en el futuro no se renueve por parte de los diputados de la UDI”.

Desde Renovación Nacional, el congresista Jorge Rathberg garantizó el apoyo, pero llamó a un trabajo “de fondo” y a un golpe de timón post plebiscito: “Pedimos que el Gobierno agilice los programas para ir atacando el problema de fondo y no mantener el estado de excepción permanentemente. Sabemos que de aquí al 4 de septiembre seguramente el gobierno va a seguir prorrogándolo, pero ¿qué va a pasar después? Seguramente va a depender del resultado de plebiscito”.