Durante este domingo diversas reacciones en el mundo político generó la publicación de una investigación la cual demuestra los nexos de familiares y de parentesco que existen en diversos cargos del Gobierno, cercanos al Presidente Gabriel Boric.

El reportaje fue publicado por el medio nacional La Tercera, a través del cual dan cuenta de las contrataciones en los ministerios, subsecretarías, delegaciones presidenciales y jefaturas de gabinetes, de personas cercanas o familiares al Ejecutivo.

Recordar que durante la campaña presidencial, el Presidente Gabriel Boric recalcó que uno de sus lineamientos principales para este periodo sería trabajar en contra del nepotismo y los “pitutos” dentro de los equipos ministeriales y cargos de confianza.

Respecto de esto, el diputado socialista Jaime Naranjo llamó a tomar el tema meticulosamente, enfatizando que no se deberían dar este tipo de situaciones, pero tampoco se le puede negar la posición a un trabajador preparado para los trabajos a realizar.

“Lo ideal es que no ocurra esto, porque evidentemente no es una buena señal. Pero por otro lado usted tampoco le puede negar la posibilidad a gente preparada, que ha estudiado, que tiene talento, que por ser pariente de no pueda ocupar ningún cargo”, señaló.

“Esto hay que llevarlo con mucho cuidado para que no se preste para malas interpretaciones“, agregó el parlamentario del PS.

Todo lo contrario a la campaña

En tanto, en la vereda contraria, desde la oposición criticaron directamente la existencia de estos nexos, recalcando que cuando el actual Gobierno fue oposición, fueron quienes realizaron la mayor crítica a estos temas.

Igualmente, destacaron que debido a estas situaciones, la política pierde más credibilidad con las y los ciudadanos del país.

“En campaña dijeron que se iban a acabar los pitutos, los pitutos en las embajadas, en los cargos públicos, en los asesores, que no iban a existir estos asesores sobrepagados y menos que iban a existir familiares”, indicó la diputada de RN, Catalina del Real.

“Hoy vemos todo lo contrario, hay una gran cantidad de familiares y amigos ejerciendo cargos públicos, muy bien pagados y también las embajadas han servido para cuotas y favores políticos, por tanto, es lamentable que no hayan cumplido lo que prometieron al país”, complementó la parlamentaria.

Los familiares

Entres los familiares y amigos del oficialismo que se encuentran desempeñando cargos gubernamentales se encuentran: Matías Grau, hermano del ministro de Economía Nicolás Grau, quien es el encargado del sistema interno de catastros en la Subsecretaría de Servicios Sociales y Patricia Mix, seremi de Cultura en Valparaíso, quien es hermana de la diputada del oficialista de Comunes, Claudia Mix.

Igualmente se detalló que la subsecretaria de Gobierno, Valeska Naranjo se encuentra casada con el actual alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, mientras que Felipe Valenzuela, amigo directo del Presidente Boric se desempeña como el encargado de comunicaciones del segundo piso en La Moneda.