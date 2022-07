Fuad Chahin hará campaña por el Rechazo: “No voy a estar al lado de la derecha, yo no soy de derecha”

El ex convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, no descartó participar en la campaña a favor del Rechazo, luego de hacer pública su decisión de cara al Plebiscito del próximo 4 de septiembre.

En conversación con 24 Horas, el expresidente de la falange indicó que “no voy a hacer campaña al lado de la derecha, yo no soy de derecha, pero voy a hacer campaña por el Rechazo“.

Fuad Chahín explicó con más detalles que “voy a hacer mi campaña con quienes de la DC quieran sumarse y del mundo independiente. Seré muy respetuoso. No voy a utilizar ni los símbolos ni banderas de mi partido porque creo que eso sería faltarle el respeto a la decisión institucional”.

“Por cierto que no estaré en la franja del partido para llamar a votar Rechazo, me parece que no corresponde, tampoco voy a estar en la franja de la derecha. Pero si organizaciones de la sociedad civil que se constituyan me invitan a participar, ahí estaré“, aseguró.

Asimismo, el ex constituyente criticó la Junta Nacional de la DC, donde el partido optó por ir a favor del Apruebo. “No es representativa de la voluntad del partido en las condiciones que se dio. Yo respeto la decisión, pero nosotros pedimos que fuese un militante, un voto; que fuese toda la base del partido”.

Sus dichos van en contra de lo expresado esta mañana por el senador Francisco Huenchumilla, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “en la DC tenemos dos posturas, dos almas. Pero aquí hay una decisión tomada por un órgano oficial, y la única manera de que los organismos funcionen es que se respeten las decisiones orgánicas, porque si no esto es una montonera y no un partido político”.