Jorge Correa Sutil responde por carta de Ricardo Lagos: “Agregué aspectos técnicos y jurídicos”

Durante esta jornada, Jorge Correa Sutil se convirtió en uno de los temas más comentados -trending topic- de Twitter. ¿La razón? Un usuario de Twitter publicó un pantallazo en el que desmenuza el PDF que contiene la carta que escribió el ex Presidente Ricardo Lagos, en la que expone su postura frente a la propuesta constitucional.

En la misiva y sin dar a conocer la opción por la que votará, el ex Mandatario señala que “Chile merece una Constitución que logre consenso. Como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito lo tiene, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría“.

Al revisar las propiedades del documento, aparece un dato clave. “Autor: Jorge Correa”, indica el texto, lo que desató una serie de cuestionamientos entre los cibernautas. Incluso algunos de ellos repitieron el ejercicio, para comprobar si se trataba de una noticia falsa o fake news.

Pensé que era fake, pero fui en persona al blog de Lagos, bajé el pdf y sí, la declaración de Ricardo la escribió Jorge Correa Sutil. Batman himself. pic.twitter.com/n1DneAEbUf — licerdo (@licerdo) July 7, 2022

La respuesta de Correa Sutil sobre carta de Lagos

Respecto de esta viralización, Jorge Correa Sutil dialogó con DF MAS y admitió que analizó con Ricardo Lagos el contenido de la carta.

“Me lo compartió. Yo le agregué aspectos técnicos y jurídicos y reescribí algunos párrafos. Esa fue mi participación. Por eso el archivo final aparece salido de mi computador”, subrayó el abogado al citado medio.

Recordemos que las últimas declaraciones que ha realizado Ricardo Lagos han generado revuelo en el mundo político. Ello, en el contexto de las definiciones políticas de los distintos sectores de izquierda y centroizquierda.

“Quiero creer que podemos volver a converger voluntades (…) y no acepto interpretaciones baladíes de lo que dije, porque en último término también existe el voto en blanco“, señaló Lagos en la XXXV Convención Anual del Comité de Obras de Infraestructura Pública (COIP), dichos a los que ADN tuvo acceso.

Y agregó que “estamos obligados a votar, pero no estamos obligados a poner Apruebo o Rechazo. Puedo entregar tal cual como me entregaron el voto y ponerlo en la urna, como una demostración de que no quiero seguir en este enfrentamiento y quiero contribuir a un entendimiento”.