Con actriz pagada y funas en redes: la historia detrás del testimonio falso por el Rechazo

“Otro proyecto que trabajé grabando para la campaña del Rechazo. Ha sido de las mejores grabaciones porque producción llegó hasta la casa”. Este texto pertenece a Noelia Narváez, actriz que reconoció públicamente participar en un spot de cara al Plebiscito de Salida, que se realizará el 4 de septiembre.

Falta poco más de dos meses para que comience la campaña televisiva correspondiente a esta etapa del proceso constituyente. Sin embargo, ya comienzan a circular videos, muchos de ellos editados, para llamar a votar por una de las dos opciones de la papeleta.

Uno de ellos se viralizó esta semana y muestra a distintas personas expresando que votaron Apruebo en el Plebiscito de octubre y ahora votarán Rechazo porque no están de acuerdo con el texto que propone la Convención Constitucional.

Personeros de Chile Vamos y de Amarillos por Chile adhirieron a esta campaña. “Este video refleja lo que sienten muchas personas que ven con pena cómo se llegó a este mal texto, pero que no quieren que la posibilidad de una nueva Constitución muera. Antes aprobaron, en septiembre rechazarán con la esperanza de lograr después una Constitución que nos una“, escribió el excandidato presidencial de RN, Mario Desbordes.

La verdad tras el testimonio falso por el Rechazo

El guion del spot dice lo siguiente: “Salimos a la calle a luchar por libertad e igualdad. Estaba toda mi familia pegada en la tele el día que los constituyentes iban a trabajar. Iban a cantar el himno nacional y no lo hicieron porque ofendía a los constituyentes. ¿Cómo te va a ofender el himno de Chile? ¿Cómo vamos a pitiarnos la oportunidad de escribir un texto que nos una? Vamos por una segunda oportunidad“.

Este lunes, Noelia Narváez publicó el video en su cuenta de Instagram y desató una ola de comentarios. Un usuario de la red social escribió: “¿No te da lata participar en una mentira que se encarga de difundir más mentiras?”.

“Mmmm sip, como tú y todo el mundo, ya que con plata se come. Y nop, no me da lata, si fue una pega más, mañana a seguir con la life”, fue la respuesta literal de la actriz.

Durante esta jornada, el diario La Tercera consignó su diálogo con los creadores de este spot que contiene este testimonio falso por el Rechazo: los hermanos Cristóbal y Sebastián Zegers, de la productora Andino, muy conocida en el medio.

“Decidimos hacer esta campaña nosotros, los hermanos. Con nuestra plata, sacamos las poquitas lucas que teníamos en la cuenta, una producción que es súper súper súper sencilla“, afirmó Sebastián Zegers al citado vespertino.

El productor reconoció que dos de los testimonios eran falsos, aunque aseguró que se basó en “lo que la gente dice”. También puntualizó que “se tiró por WhatsApp. Se filtró sin terminar. Lo queríamos lanzar después, estábamos viendo si lo lanzábamos o no. Nos tiene sorprendidos todo lo que ha pasado”.

“Las campañas de nosotros ponen un tema sobre la mesa para conversar. Se conversa, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo“, subrayó Zegers.