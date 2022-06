Un video supuestamente creado para la campaña del Apruebo a la nueva Constitución se ha viralizado en las redes sociales. El abogado y Master en Ciencias Políticas, Gabriel Alamparte, fue uno de los que compartió este video en su cuenta de Twitter, desatando la polémica.

“La campaña del Apruebo “invita” a votar echándole la culpa de todo a los Gobiernos de la Concertación. A los mismos que ahora llaman para “reforzar equipos” de ministerios. Desde la centroizquierda estas campañas del terror son inaceptables. ¿A esto invitan, a la revancha?”, escribió Alemparte.

En el registro audiovisual aparecen distintas figuras públicas. Por ejemplo, el actor Daniel Muñoz dice: “Hay rabia ante la injusticia que todos los gobiernos de la Concertación desde que empezó la dictadura militar han propiciado”.

¿De quién es el video?

Pero el video en cuestión no es parte de las piezas audiovisuales creadas para hacer campaña de cara al plebiscito de nueva Constitución. Es más: el registro fue grabado en 2019, previo al acuerdo de paz firmado el 15 de noviembre de aquel año y que dio inició al proceso constituyente.

Renato Gazmuri, uno de los integrantes detrás de la producción de este vídeo, explicó en conversación con ADN que el registro fue grabado una semana después del estallido social del 18 de octubre de 2019 y “no tiene nada que ver con el proceso constituyente, porque fue mucho antes”.

“Este video originalmente lo hizo Mauricio Menéndez, conocido como el ‘Chancho de Guerra’, que es uno de los fundadores de la Lista del Pueblo y él me llama la primera semana del estallido y me dice si le puedo conseguir algunos rostros para que la gente no pare con el estallido”, detalló.

“Luego de la marcha más grande (del 25 de octubre del 2019), al día siguiente, yo llamo al ‘Chancho’ y le digo hay que sacar el video porque el Gobierno (del ex Presidente Sebastián Piñera) se quiere apoderar de esto”, complementó.

En esa línea, de acuerdo a la página de Facebook de Chancho de Guerra, el video original fue publicado el 11 de noviembre de 2019, y en él aparecen diferentes actores, incluyendo a la actual diputada Ana María Gazmuri.

La parlamentaria, al ser consultada por este medio respecto al video, confirmó lo dicho por Renato, y señaló: “Se grabó una semana después del estallido del 18 de octubre de 2019. No tiene ninguna relación (con el proceso constituyente actual)”.

“Está descontextualizado”

Asimismo, Renato Gazmuri afirmó que el video que difundió Gabriel Alamparte “está modificado, está hecho con las imágenes de la original y está descontextualizado, lo hicieron de nuevo y el único que tenía esas imágenes era Mauricio, así que creo que la nueva versión la hizo él“.

Hasta el cierre de esta nota, Mauricio Menéndez no ha respondido a las preguntas de ADN.

A continuación puedes revisar el video original publicado el 11 de noviembre del 2019, titulado “No estamos en guerra, estamos unidos”: