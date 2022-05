Este sábado, en el diario El País de españa, fue publicada una entrevista en profundidad con el exasesor en materias indígenas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric: se trata de Salvador Millaleo, quien se desempañaba como coordinador político y estratégico en el Ministerio del interior. Todo, en el marco de los últimos hechos de violencia que han ocurrido en la macrozona sur.

Sobre la dirección que tome el estado de las cosas en el sur, Millaleo aseguró: “La violencia previsiblemente va a escalar, porque no hay nada que se haya hecho que permita pensar lo contrario. Los factores de escalamiento –más medios de violencia, no hay grandes transformaciones estructurales– no permiten decir que algo vaya a aplanar la curva. Aunque tengo esperanzas en que las transformaciones estructurales puedan partir con la nueva Constitución”.

En relación al estado de excepción constitucional acotado que rige, el exasesor apuntó a una “presión (que) ha sido muy fuerte –efectivamente hay un recrudecimiento de la violencia–, pero todavía tengo la confianza en la visión del Presidente de que esto sigue siendo un problema fundamentalmente político”. Agregó, además, que existirá una “segunda oportunidad” relativa a la estrategia a utilizar cuando se apruebe la nueva Constitución.

“Lo problemático, por supuesto, es que la violencia se está incrementando no solo en número, sino en la calidad e intensidad. Porque cuando un conflicto como éste de índole étnico-político se maneja mal, empieza a expandirse y se entra en dimensiones más difíciles de manejar, con nuevos factores de criminalidad organizada“, añadió Millaleo.

Finalmente, el experto apuntó a la construcción de diálogos con “los dirigentes institucionales de mundo indígena”, a fin de lograr acuerdos, pero “con los grupos violentos, hay que ser realistas: un diálogo con todos los actores o es posible porque ellos mismos han cerrado la puerta”.