Fueron meses de silencio, en los que hubo reportajes, indagatorias y grandes cifras. Karina Oliva, excandidata a gobernadora regional y al Senado, entregó su testimonio en medio de la investigación en su contra por presunto fraude electoral.

Lo anterior, luego que se conocieran supuestos antecedentes falsos en su rendición, objeciones por parte del Servicio Electoral (Servel) y rendiciones millonarias de quienes participaron en su campaña, además de empresas proveedoras que serían “fantasma”.

En una extensa conversación con Andrea Arístegui para Meganoticias, Karina Oliva hizo sus descargos mediante la presunción de inocencia y apuntó principalmente a Carolina García, su jefa de campaña, por haber aprobado una prestación de servicio sin su consentimiento.

“No existió ningún desayuno por $50 millones”

Respecto de la investigación en su contra, Oliva remarcó que “quiero aclarar, y creo que eso es súper importante, quiero ser súper enfática. Primero en mi campaña no hubo sueldos millonarios y no hubo objeción a las prestaciones de servicios de aquellas personas. Para ser clara, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta”.

Sobre el testimonio de funcionarios de Servel acerca de las cifras millonarias de su campaña, la excandidata aseguró que “yo comparto y creo que uno tiene que ser mucho más riguroso con este tipo de acciones, con este tipo de pagos, que debiesen no ser altos, porque la ciudadanía te exige mayor austeridad, sobre todo en los momentos críticos que vive el país”.

Karina Oliva también se refirió en la entrevista al polémico desayuno feminista, y la facturación por $50 millones a nombre de la empresa de Marcelo Riffo.

“Uno de mis mayores errores es no saber explicar esto o no tuve las competencias y las habilidades esos días, puedo justificarlo en mil cosas, pero voy a ser muy tajante: no existió ningún desayuno por 50 millones, ningún desayuno feminista por 50 millones. No hay ninguna boleta o factura que esté declarada por 50 millones o emitida hacia mí de un proveedor. Y tampoco hay una solicitud de reembolso por 50 millones”, explicó.

Y agregó que “Esta factura nunca se emitió porque esto fue una cotización. “Es más, nosotros declaramos que esa factura no correspondía a nuestra campaña. La declaramos al Servicio Electoral y fue sacada incluso de nuestra contabilidad”.

Abuso de confianza

El reportaje de Meganoticias da cuenta también de los dineros rendidos en la campaña senatorial de Karina Oliva, en la que se vinculan servicios de impresión de volantes a una empresa de Milton Lee, uno de los imputados por el caso SQM y que luego fue sobreseído. En ese punto, acusó a Carolina García de ese trámite.

“A mí me molesta mucho, me da mucha rabia, que mi jefa de campaña hubiese aprobado una prestación de servicio con esta empresa. Tomar esa decisión política de esta prestación de servicios sin decírselo a la candidata me parece que es un abuso de confianza. Tristemente me entero por la prensa que estaba Milton Lee asociado a una de las facturas de mi campaña. Y me decepciona más hoy día cuando se me trata de acusar a mí de una decisión que no tomé, que tomó Carolina García“, remarcó.

Otra arista que se abordó en la conversación fue la figura de las donaciones a las campañas a otros candidatos del Frente Amplio, tales como Ana María Gazmuri, Tomás Hirsch y Emilia Schneider.

“Lo que hicimos fue tener publicidad compartida en la que asumo el costo yo, es decir, donde aparece Karina Oliva y aparece otro candidato, yo declaré y dije el señor Servel como establece la ley, que uno tiene que declarar todo. No dejé nada sin declarar, justificado y como corresponde“, puntualizó Oliva.

“Hoy día mi trabajo político es mi defensa”

Finalmente, Karina Oliva habló en la entrevista sobre las palabras del actual Presidente Gabriel Boric cuando estalló el escándalo de la rendición de cuentas. En el marco de la campaña presidencial, el hoy Mandatario retiró su apoyo a la campaña senatorial.

“Yo puedo entender que el candidato presidencial en ese momento tomara distancia frente a las acusaciones. Sin embargo, a mí me hubiera gustado no enterarme por la prensa. Me hubiese gustado que me preguntaran, un whatsapp, una llamada, es cierto, puedes demostrar que es falso lo que se dice”, expresó Oliva.

Además, contó que “nunca más, hasta el día de hoy” ha hablado con Boric, aunque no descartó volver a trabajar con él o Daniel Jadue, quien fue precandidato presidencial por el Partido Comunista.

Sin embargo, recalcó que “mis objetivos no son figuras. Hoy día mi trabajo político es mi defensa, demostrar mi inocencia, que lo que se dijo de mí no es correcto, en la cual también tengo que hacer un reconocimiento a todos los errores cometidos. Yo aquí no soy víctima, reconozco que en estos meses he llorado, que han sido meses bien difíciles”.

