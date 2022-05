Diputado Palma interpela a Jiles: “Ya es hora de terminar con una forma de ofender a quienes son distintos”

El diputado del Partido Humanista, Hernán Palma, interpeló a la parlamentaria Pamela Jiles por sus dichos en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, a quien catalogó como una “suerte” de inválida para el Gobierno.

El parlamentario utilizó sus redes sociales para manifestar que las frases de Jiles ofenden tanto a la misma ministra como a las personas con discapacidad en el país.

“Revisando el diccionario me encuentro con que la palabra discapacitado, lisiado, o minusválido están tan fuera de norma como del contexto y de la sensibilidad social de nuestra época. Quiero expresar mi total repudio y rechazo a expresiones de la diputada Pamela Jiles, cuando se refiere a la ministra del Interior Izkia Siches como una “suerte” de minusválida para el Gobierno”, señaló el diputado humanista.

“No sólo ofende en tono peyorativo a la ministra sino que ofende a los casi tres millones de personas de nuestro país que viven diariamente la condición de discapacidad. Con ellos yo me he comprometido para hacer escuchar su causa de manera de que sus legítimas aspiraciones se vean plasmadas en las futuras legislaciones”, comentó el compañero de partido de Pamela Jiles.

“El tiempo se acaba para este tipo de expresiones. Ya es hora de terminar con una forma de ofender a quienes como todas y todos, somos distintos”, advirtió el diputado.