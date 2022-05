En horas de la tarde de esta jornada de viernes, el Presidente Gabriel Boric participó de un encuentro con autoridades locales durante la gira presidencial en la región de Magallanes. Allí se refirió a la paralización que los trabajadores de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP): antes que todo, aterrizó que el paro logró “una advertencia de la ENAP por escasez de una paralización de funcionarios en una planta específica, no a nivel nacional”. Esto, por el estado en el centro de tratamiento y distribución del la región del Biobío.

“El Gobierno está con diálogo con las y los trabajadores para resolver el problema al interior de la empresa”, agregó luego el mandatario. Sobre la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado frente a las advertencias de bloqueos para el abastecimiento, precisó: “Esperamos no tener que llegar a esas instancias, pero el Estado debe garantizar el abastecimiento a todas las zonas del país. Sino, aplicaremos lo que la ley nos permite”.

Con todo, descartó el expandir las formas de abastecimiento que vayan en contra de la lucha contra el calentamiento: “No podemos retroceder en la lucha climática: no podemos decir ‘quitemos el impuesto a los combustibles’ o ‘abramos minas a carbón’. Podemos estudiar medidas específicas para zonas extremas, pero no podemos dar señales equivocadas por el impuesto al combustible, porque va en contra de la lucha contra la contaminación. No podemos ser incoherentes”.

Inflación e IPC: “Estamos entregando herramientas para combatir la inflación”

Según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), la tendencia al alza en la inflación se mantuvo. El Presidente lo atribuyó a “un fenómeno a nivel mundial que está muy relacionado tanto con la pandemia, por la cadena de abastecimiento, como con la guerra en Ucrania, donde se ven afectados los combustibles y los fertilizantes, que tienen que ver con la cadena de producción de alimentos”.

A ello, añadió el consumo interno expansivo ocurrido en 2021. Para enfrentarlo, apuntó al fortalecimiento del empleo, “que es el centro del plan Chile Apoya”.

El Presidente repasó las medidas que desde el Ejecutivo se han tomado: mejoramiento de las subvenciones para la canasta básica de alimentos, aumento del sueldo mínimo (proyectado a $400 mil para agosto, de avanzar en el trámite legislativo), el reajuste en la asignación por carga familiar del 40%, y el aumento de la beca de alimentación para la educación superior.

“Es importante que lo comuniquemos: estamos entregando herramientas para combatir la inflación a quienes más lo necesitan, fortaleciendo el empleo y con medidas a largo plazo”, precisó la autoridad.

Seguridad: “La importancia está en poner a las personas por delante de las peleas políticas tradicionales”

Durante la jornada del jueves, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, valoró la voluntad del Presidente de llegar a un acuerdo transversal para enfrentar la crisis de seguridad que se vive en el país. No obstante ello, en cuanto a una medida en particular, el mandatario resumió: “No pongamos la carreta delante de los bueyes”.

“No hay nadie en Chile que no esté preocupado por la seguridad. Si hacemos un gallito de cuáles temas preocupan más, no llegaremos a acuerdo. La importancia está en poner a las personas por delante de las peleas políticas tradicionales. Un gran acuerdo en materias de seguridad implica fortalecer a las policías y también el gasto social: mejorar la inversión pública en barrios, en deporte“, complementó.

Hacia el final de la alocución, adelantó que será durante la próxima semana que “convocará” de manera más específica las medidas a tomar. “He visto buena voluntad en los sectores políticos y espero en que no nos entrampemos en materias políticas, sino sean las personas las centrales en el debate”.