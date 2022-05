Presidente Boric: “No voy a hacer política voluntarista para acostarme tranquilo”

Dos coaliciones conviven en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric: Apruebo Dignidad (el Frente Amplio y el Partido Comunista) y los partidos asociados a la ex Concertación (PS, PPD, PL y PR) reparten sus ministros en el gabinete.

Si bien no existen fracturas -al menos públicamente- dentro de La Moneda, parte de Apruebo Dignidad ha criticado que el Mandatario haya adoptado posiciones más ligadas a la centroizquierda.

Boric respondió en entrevista con Cooperativa que “tengo claro que post estallido social, en primera vuelta, mi candidatura sacó el 25% de los votos. Para ganar la segunda vuelta, con una amplia mayoría de más de un millón de votos, tuvimos que ampliar nuestra base social. Eso implica ceder”.

“Si alguien cree que ceder para llevar adelante las adelante las reformas, es una renuncia o una traición, allá ellos. Yo no voy a hacer política voluntarista para acostarme tranquilo en mi cama y decir ‘no cambié ninguna posición, pero no terminé haciendo nada'”, agregó.

Además, la autoridad aseguró que hará “todos los esfuerzos para llegar a todos los acuerdos necesarios para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Y eso implica juntarme con gente que antes no me juntaba, y hoy tenemos un Gobierno en donde conviven fuerzas políticas que no vienen de las mismas tradiciones, y nos necesitamos recíprocamente”.

Sobre la convivencia de las dos coaliciones, Boric advierte que pueden significar un peligro para el Gobierno si esto se mantiene. “Me gustaría que en Chile seamos capaces de construir una gran mayoría progresista en donde, como por ejemplo en el Frente Amplio uruguayo conviven diferentes tradiciones políticas, pero que logran establecer una mayoría que sostiene gobiernos que va más allá de los partidos políticos sino también con organizaciones sociales”, dijo.

“Es un debate que tenemos que dar, si tenemos dos coaliciones distintas de cara a las elecciones municipales evidentemente va a ser una tensión dentro del Gobierno y nosotros tenemos que trabajar hasta el último día de nuestro mandato”, añadió el Presidente.