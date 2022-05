Presidente Boric y nueva Constitución: “Cualquier resultado, no me cabe ninguna duda, que es más legítimo que una escrita por cuatro generales”

Este domingo, el Presidente Gabriel Boric se refirió al trabajo realizado hasta la fecha por la Convención Constitucional y entregó su visión respecto al plebiscito de la nueva Constitución, afirmando que aún “pronto” para afirmar su posición respecto a la nueva Carta Magna.

A través de una extensa conversación con La Tercera, el Jefe de Estado afirmó que pase lo que pase tras el plebiscito del 4 de septiembre, “nosotros vamos a seguir gobernando. Tenemos ese deber. Cualquiera sea el escenario tenemos que seguir gobernando y seguir tratando de llevar adelante este programa de Gobierno”.

¿Qué dijo el Presidente Boric?

Respecto a su opción de cara a aprobar o rechazar la nueva Carta Magna, el Mandatario afirmó que “es muy pronto para pronunciarse respecto a un texto definitivo que todavía no está”, sin embargo, precisó que “cualquier resultado, no me cabe ninguna duda, que es más legítimo que una Constitución escrita por cuatro generales”.

“La Constitución del 80 es la Constitución de los cuatro generales. Que tuvo muchas modificaciones, por cierto, y que el 2005 se le cambió la firma. Pero el proceso de origen de la Constitución que nos rige actualmente hoy día, es un plebiscito fraudulento”, continuó el Presidente Boric.

En esa línea, el exdiputado se refirió a las críticas realizadas por el expresidente Ricardo Lagos, quien cuestionó esta afirmación que la actual Constitución sea una hecha solo por cuatro generales y dijo: “Yo he hablado con el presidente Lagos y tenemos una muy buena relación al costo del aprendizaje recíproco y generacional”.

Asimismo, el frenteamplista se refirió a la decisión del Pleno de la Convención de eliminar la figura del Senado, a lo que el Presidente Boric afirmó: “A mí me gusta la idea de un bicameralismo asimétrico, en donde ambas cámaras tengan facultades definidas y en serio. Y las últimas modificaciones que se han hecho al acuerdo de la Comisión de Sistema Político van en esa dirección, y entiendo que es algo transversalmente reconocido”.

Finalmente, y de cara al plebiscito constitucional, la Primera Autoridad Nacional indicó: “Hemos dado lo mejor de nosotros para que el plebiscito del 4 de septiembre tenga todo el debate que sea necesario. Pero que ojalá sea un lugar de encuentro y que el resultado que salga de allí no es algo que se pueda desconocer”.